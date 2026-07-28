UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Geschäftszahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Diese hätten recht neutrale Auswirkungen auf L'Oreal, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten der Sparte Parfum und Kosmetik von LVMH scheinen dem Experten zufolge auf relativ ähnliche Trends auf dem für L'Oreal relevanten Kosmetikmarkt hinzuweisen./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 381,0EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

