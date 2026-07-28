IVU Traffic Technologies: Profitabilität steigt Transparenz wächst KM-Dialog
IVU schärft ihr Profil am Kapitalmarkt: Deutlich höheres EBIT, ambitionierter Ausblick und schnellere, transparentere Finanzkommunikation stärken Vertrauen und Dialog mit Investoren.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- IVU erhöht die Profitabilität: H1 2026 EBIT 3,3 Mio.€ (gegenüber 1,0 Mio.€ H1 2025) durch Wachstum wiederkehrender Umsätze und Effizienzsteigerungen; Jahresausblick auf EBIT rund 22 Mio.€ angehoben.
- Umsatz- und Rohergebnisziele bleiben unverändert: Konzernumsatz > 160 Mio.€; Rohergebnis ca. 130 Mio.€.
- Berichtstermine werden ab Q3 2026 vorgezogen: Fast-Close wird deutlich beschleunigt; Berichte für die ersten neun Monate 2026 am 5. November 2026 veröffentlicht.
- Ab Q3 2026 kommen unterjährige Analysten-Telefonkonferenzen in Englisch hinzu; weitere persönliche und digitale Kommunikationsformate sind geplant.
- Ziel: Mehr Transparenz, mehr Dialog und Kontinuität in der Kommunikation; intensiviertere Investor-Relations-Arbeit.
- CFO-Personenkommentar (Petra Meiser): Geschäftsmodell trägt, stärkere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt durch mehr Transparenz und Dialog.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei IVU Traffic Technologies ist am 27.08.2026.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,77 % im Plus.
+1,76 %
+2,73 %
+11,88 %
+21,83 %
+7,62 %
+48,49 %
+7,36 %
+593,25 %
+21,58 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte