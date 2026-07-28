Bechtle und Nemetschek nach Jahresprognosen gesucht

Quelle Die Vorstandswoche vom 29.06.26

Nemetschek: Wenn nicht jetzt, wann dann?

CEO Yves Padrines im Fokus.

Weltweit stehen die Aktien von Softwareunternehmen unter Druck. Zahlreiche Papiere aus dem Sektor handeln auf neuen 52-Wochen-Tiefs. Der Hintergrund ist Ihnen bestens bekannt: KI! Die Künstliche Intelligenz soll das Geschäft der Softwarefirmen nachhaltig bedrohen, teilweise obsolet machen, oder komplett neue Wettbewerber entstehen, was wiederum die Margen unter Druck bringen könnte. KI ist weiterhin die größte Sorge der Investoren, wenn es um Investments in Softwareunternehmen geht.

Die Bewertungen von KGVs jenseits der Marke von mehr als 50 bis hin zu sogar 100, sind gewiss Geschichte. Aktuelle Multiples von etwa 20 er scheinen uns zumindest eine faire Chance zu sein, um bei diesen gefallenen Engeln wieder einzusteigen. Unser Favorit auf dem deutschen Kurszettel ist Nemetschek. Bei Kursen von 52 Euro wird die Firma noch mit rund 6 Mrd. Euro kapitalisiert. In der Spitze handelten die Anteilsscheine bei Kursen von 120 Euro. Nunmehr hat sich die Aktie mehr als halbiert. In den vergangene 20 Jahren war es immer eine gute Idee, die Aktie bei einer Halbierung zu kaufen. Bisher geht dies allerdings nicht auf. Aber gut Ding will Weile haben. Zumal sich Nemetschek-Chef Yves Padri nes selbst als KI-Player sieht und sicherlich nicht als KI-Verlierer. Die Münchner agieren nämlich als weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AECO- und Medienbranchen vorantreibt. Mit Wasser abgraben. Wer hingegen der Ansicht ist, dass KI Nemetschek disruptieren wird, der sollte ohnehin einen großen Abstand zu Software-Aktien halten. 04/26 05/26 06/26 Tageshoch (Euro) wird bei einem unverändert hohen Margenniveau. HCSS wird Teil des Segments Build & Construct der Nemetschek, zu dem branchenführende Mar ken wie Bluebeam, GoCanvas (inkl. SiteDocs) und Nevaris gehören. Gemeinsam verbessern die Lösungen des erweiterten Segments Build & Construct die Zusammenarbeit sowie die Qualität von Bauprozessen sowohl im Büro als auch auf der Baustelle. Gekauft hat Nemetschek die HCSS vom Private Equity Thoma Bravo. Im Rahmen der Transaktion erhält Thoma Bravo Anteile am Segment Build & Construct von Nemetschek. Nach Abschluss wird die Gesellschaft rund 72 % und Thoma Bravo etwa 28 % als Minderheitsgesellschafter halten. Zudem wird Nemetschek sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanzieren, was zu einer Erhöhung der tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen um zu wandeln. Über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativ schaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7 Mio. Anwender auf die kundenzentrierten KI-Lösungen der Unternehmensgruppe. Es dürfte aus unserer Sicht sehr schwer sein, dass einer der aktuellen KI-Player bzw. Tools der Gesellschaft das Nettoverschuldung von rund 450 Mio. Euro führt. Ein detaillierter Kaufpreis oder Bewertungsmultiple ist bis dato nicht bekannt. Da es auch keinen Kaufpreis im klassischen Sinne geben wird, wird sich dieser nur schwer berechnen lassen. Im Markt kursieren indes Bewertungen von HCSS jenseits der Marke von 1.5 bis 2 Mrd. US-Dollar. Die Übernahme wird das Wachstum und den Gewinn ab 2027 weiter beschleunigen. Der Blick auf das reine Zahlenwerk lockt mit Kaufkursen. Im 1. Quartal wuchs das Unternehmen währungsbereinigt um 17 %. Berichtet lag der Zu wachs bei knapp 11 %. Q1 steuerte einen Umsatz von 313 Mio. Euro bei. Das bereinigte EBITDA schnellte um fast 30 % nach oben; berichtet um 22 %. Absolut lag das bereinigte EBITDA bei knapp 100 Mio. Euro. Die Marge erreichte einen Wert von 31.4 %. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) im Q1 stiegen um 21 % auf fast 1.2 Mrd. Euro und damit stärker als der Konzernumsatz. Haupttreiber im Q1 waren erneut die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit einem Anstieg von 35.4 %. An der Prognose für das Gesamtjahr wird das Management festhalten. Das organische währungsbereinigte Umsatzwachstum wird in einer Bandbreite von 14 bis 15 % erwartet, die EBITDA-Marge in einer Band breite zwischen 32 und 33 %, getragen von Skaleneffekten und einer hohen operativen Exzellenz, bei gleichzeitig weiterhin hohen Investitionen in den Ausbau des Geschäfts sowie in kundenorientierte Innovationen. Highlight im 1. Halbjahr 2026 war allerdings der Kauf von Heavy Construction Systems Specialists. Kurz: HCSS. Die Texaner agieren als Anbieter von Softwarelösungen für den stark wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika. HCSS erzielte 2025 einen Umsatz von 215 Mio. US-Dollar, ein ARR-Wachstum von 21 % sowie eine EBITDA Marge von ca. 40 %. Ziel ist, dass die Gesellschaft weiter zweistelliges Wachstum erreichen Für das Jahr 2026 rechnen wir mit einem Umsatz von knapp 1.4 Mrd. Euro bei einem bereinigten EBITDA von über 440 Mio. Euro. Bereinigt sollte sich das EPS auf 2.70 Euro belaufen. 2028 könnte der Umsatz die Marke von 1.6 Mrd. Euro er reichen bei einem bereinigten EBITDA von fast 530 Mio. Euro und einem bereinigten EPS von ca. 3.30 Euro. Mit einem KGV von 16 für 2027 erscheint uns die Aktie attraktiv bewertet zu sein. Wir raten erneut zum Kauf der Aktie.







