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    AKTIEN IM FOKUS

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    Bechtle und Nemetschek nach Jahresprognosen gesucht

    Für Sie zusammengefasst
    • Software und IT sorgten für Nachfrage an der Börse
    • Nemetschek bestätigt Jahresziele und steigt 4,3 Prozent
    • Bechtle hebt Prognose an und gewinnt knapp 9 Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Bechtle und Nemetschek nach Jahresprognosen gesucht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Nachrichten aus der deutschen Software- und IT-Branche haben am Dienstag an der Börse Käufe bei entsprechenden Aktien ausgelöst. Für die Papiere von Nemetschek ging es nach bekräftigten Jahreszielen um 4,3 Prozent auf 62,60 Euro nach oben.

    Bechtle -Aktien gewannen sogar knapp 9 Prozent auf 35,18 Euro, nachdem der IT -Dienstleister die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Die Papiere überwanden erstmals seit Anfang Februar wieder die 200-Tage-Linie, die als technischer Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

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    Bechtle rechnet im laufenden Jahr mit einem um mehr als zehn Prozent wachsenden Geschäftsvolumen. Bislang war das Unternehmen von fünf bis zehn Prozent Wachstum ausgegangen. Auch die Schätzung für das Vorsteuerergebnis schraubte Bechtle nach oben.

    Nemetschek bestätigte die Jahresziele für das Umsatzwachstum und die operative Marge. Gleichzeitig erwartet der Spezialist für Bau- und Architektur-Software nach der Übernahme von HCSS einen zusätzlichen Beitrag zum Konzernumsatzwachstum von sechs Prozentpunkten. HCSS ist auf Software für Infrastruktur und Tiefbau spezialisiert./bek/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,38 % und einem Kurs von 35,74 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +12,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 7,25 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -15,54 %/+75,30 % bedeutet.





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