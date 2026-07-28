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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Gute Zahlen von Mercedes geben Autosektor Rückenwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Quartalszahlen trieben Aktien der Branche
    • Umsatzausblick 2026 gekappt, Pkw-Margenziel beibehalten
    • Analysten loben, freie Mittel durch Truckverkauf
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Gute Zahlen von Mercedes geben Autosektor Rückenwind
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse, Experten und mehr Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz haben die Papiere des Autobauers und der ganzen Branche am Dienstag angetrieben. Die Mercedes-Titel setzten ihren jüngsten Anstieg fort und kletterten am Morgen um bis zu 6 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte Juni. Im Verlauf dämmten sie den Gewinn ein und notierten zuletzt noch 3,5 Prozent im Plus bei 46,90 Euro.

    Im Windschatten der Mercedes-Rally ging es für die Anteilsscheine von BMW um 3,3 Prozent aufwärts. Die Vorzugsaktien von Volkswagen und die der Tochtergesellschaft Porsche AG verteuerten sich um 3,5 beziehungsweise 1,8 Prozent.

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    Wegen der anhaltenden Krise im einstigen Wachstumsmarkt China musste Mercedes im wichtigen Pkw-Geschäft auch im zweiten Quartal Federn lassen. Deshalb kappten die Stuttgarter ihren Umsatzausblick 2026, behielten das Pkw-Margenziel aber bei. Insgesamt machte der Konzern mehr Gewinn, weil es mit den Lieferwagen und bei den Finanzdiensten besser lief. Der Autobauer will zudem bis zur Hauptversammlung eine weitere Milliarde Euro für Aktienrückkäufe aufwenden.

    Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe.

    Experte Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies nannte die Resultate besser als erwartet. Der Großteil der Jahresprognose sei bestätigt worden. Die freien Finanzmittel seien durch den Verkauf von Daimler-Truck-Anteilen aufgepolstert worden. Allerdings werfe die Wertminderung in China Fragen auf. Auch Stephen Reitman vom Analysehaus Bernstein verwies auf die Verluste aus chinesischen Gemeinschaftsunternehmen.

    UBS-Experte Patrick Hummel geht davon aus, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) nach den unerwartet guten Quartalskennziffern steigen werden. Die nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms habe der Markt schon erwartet, womöglich aber mit etwas mehr gerechnet als das angekündigte Volumen./edh/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 59,44 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,05 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,80 %/+66,07 % bedeutet.





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