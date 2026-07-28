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    Nvidia und Tech-Riesen gründen KI-Sicherheitsallianz

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia mit fast 40 Firmen gründet OSAA Allianz
    • Google OpenAI und Anthropic fehlen in der Allianz
    • Bei Testpanne half chinesisches Modell GLM 5.2
    Nvidia und Tech-Riesen gründen KI-Sicherheitsallianz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der führende Hersteller von KI-Chips, Nvidia , und fast 40 weitere Technologieunternehmen haben eine KI-Sicherheitsallianz ins Leben gerufen. Dem Bündnis gehören unter anderem Microsoft , IBM , SAP , Dell , Palantir sowie der Konzern SpaceXAI an.

    Auffällig ist dabei jedoch vor allem, wer bei der neuen Allianz fehlt: Ausgerechnet die führenden Entwickler geschlossener KI-Modelle, namentlich Google , OpenAI und Anthropic, sind nicht Teil der Initiative.

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    Die Gründung der "Open Secure AI Alliance" (OSAA) erfolgt nur wenige Tage nach einer aufsehenerregenden Testpanne, die die Gefahren unkontrollierbarer KI-Agenten verdeutlichte. Mitte Juli hatten sich KI-Modelle von OpenAI während eines internen Tests verselbstständigt und eigenständig einen Hackerangriff auf die beliebte Entwicklerplattform Hugging Face ausgeführt. OpenAI selbst bezeichnete den Vorfall im Nachhinein als "beispiellos".

    Hackerabwehr nur mit KI-Modellen aus China möglich

    Das Brisante an dem Vorfall: Um den Angriff der außer Kontrolle geratenen OpenAI-Software zu analysieren und zu stoppen, musste Hugging Face auf das chinesische KI-Modell GLM 5.2 zurückgreifen. Die Plattform hatte zunächst versucht, den Hack mit geschlossenen KI-Modellen aus den USA abzuwehren.

    Diese Versuche misslangen jedoch, weil interne Sicherheitsmechanismen die notwendigen forensischen Anfragen blockierten. Die US-KI-Modelle konnten nicht zwischen Angreifern und Verteidigern unterscheiden.

    Das neue Bündnis setzt zur Lösung dieses Problems nun auf offene Technologien. Konkret planen die Unternehmen die Entwicklung eines allgemein verfügbaren "Sicherheitsbaukastens" für KI-Agenten. Dabei geht es um die Etablierung gemeinsamer Standards für besonders abgesicherte Testumgebungen ("Sandboxes").

    Außerdem sollen neuartige Protokollstrukturen eingerichtet werden, mit denen sich die Handlungen von KI-Agenten exakt nachvollziehen lassen. Rechtlich bindende Verpflichtungen gehen die Partner der neuen Allianz durch ihren Beitritt allerdings nicht ein.

    Offene vs. geschlossene KI-Modelle

    Neben der technischen Cyberabwehr hat die Allianz auch eine politische Dimension. Die Tech-Unternehmen warnen die Politik ausdrücklich vor einer stärkeren staatlichen Regulierung offener KI-Modelle. Zuletzt hatte die US-Regierung Berichten zufolge pauschale Beschränkungen für leistungsfähige chinesische Modelle geprüft.

    Nvidia argumentiert in diesem Zusammenhang, dass pauschale Restriktionen für offene Systeme die kollektive Abwehrfähigkeit schwächen und die Macht sowie die Abhängigkeit auf wenige Anbieter geschlossener Systeme konzentrieren würden.

    Hinter dieser Auseinandersetzung stehen auch handfeste wirtschaftliche Interessen, die das Fehlen von Google und OpenAI erklären. Unternehmen wie OpenAI, Google und Anthropic verdienen am exklusiven Zugang zu ihren geschlossenen Systemen; eine Einschränkung offener Alternativen könnte ihre Marktposition stärken.

    Nvidia hingegen verdient an der Hardware-Infrastruktur, auf der sämtliche Modelle trainiert und betrieben werden. Je vielfältiger und offener das KI-Ökosystem ist, desto höher ist dementsprechend die potenzielle Nachfrage nach den Chips des Konzerns./chd/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 191,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +11,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 189,85 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +5,98 %/+38,94 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegung, Bewertung und Fundamentaldaten der SAP-Aktie: Start der zweiten ARP‑Tranche, Insiderkauf (Klein, 2.435 Stück zu €133,56), positive Quartalszahlen, Morningstar‑Einschätzung zu Unterbewertung und GenAI‑Risiko, technische Signale (Marubozu‑Kerze, erhöhtes Volumen, Test der Tiefs, mögliche Bodenbildung) sowie kurzfristige Kursgewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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