Goldman startet Talanx mit 'Buy' - Ziel 137 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 116 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +3,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 29,90 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +7,76 %/+37,93 % bedeutet.