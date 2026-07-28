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    Besonders beachtet!

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    Bechtle Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 28.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bechtle Aktie bisher um +11,05 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 28.07.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

    Bechtle Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.07.2026

    Die Bechtle Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +11,05 % auf 35,97. Damit gewinnt die Aktie +3,58  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bechtle Aktie. Nach einem Plus von +2,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 35,97, mit einem Plus von +11,05 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Bechtle investiert war, konnte einen Gewinn von +22,86 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um +19,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,43 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bechtle um -25,87 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

    Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,37 %
    1 Monat +17,43 %
    3 Monate +22,86 %
    1 Jahr -17,50 %
    Stand: 28.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,49 Mrd.EUR € wert.

    Bechtle und Nemetschek nach Jahresprognosen gesucht


    Gute Nachrichten aus der deutschen Software- und IT-Branche haben am Dienstag an der Börse Käufe bei entsprechenden Aktien ausgelöst. Für die Papiere von Nemetschek ging es nach bekräftigten Jahreszielen um 4,3 Prozent auf 62,60 Euro nach oben. …

    Aufschwung bei IT-Dienstleister Bechtle geht weiter - Prognose erhöht


    Der IT-Dienstleister Bechtle befindet sich nach dem schwierigen Vorjahr weiter in der Erholungsspur. Das MDax -Unternehmen erhöhte am Dienstag nach einem überraschend guten zweiten Quartal seine Jahresprognose. Beim Umsatz und dem Vorsteuerergebnis …

    Bechtle: Q2 Volume & EBT Jump; Full-Year Forecast Raised


    Bechtle accelerates in Q2 2026, smashing forecasts with double‑digit growth, a record order backlog and a confident upgrade to its full‑year outlook.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,40 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +0,82 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +1,14 %. Computacenter ist heute unverändert

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    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    +12,60 %
    +20,77 %
    +17,96 %
    +23,71 %
    -18,38 %
    -19,40 %
    -42,54 %
    +91,81 %
    +605,63 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870
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