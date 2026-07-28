'Old economy' schiebt Dax weiter in Richtung Rekordhoch

Als Grund für den jüngst starken Preisrückgang bei Öl und Gas gilt die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Nahost-Kriegs aufnehmen könnten, nachdem sie ihre gegenseitigen Angriffe erst einmal eingestellt habe. Inflationssorgen nehmen damit ab.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter nachgebenden Energiepreise haben am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für weitere Entspannung gesorgt. Der Dax knüpfte gegen Mittag mit plus 0,61 Prozent auf 25.517 Punkte an seine Vortagesgewinne an. Bis zu seinem vor drei Wochen erreichten Rekord fehlen ihm weniger als 400 Punkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dem Druck im weltweiten Tech-Sektor, vor allem bei Halbleiterwerten, kann sich der Dax entziehen, weil in dem Index Techwerte eine geringere Rolle spielen. Infineon lagen mit einem Abschlag von 2,3 Prozent auf dem letzten Platz.

Im vorderen Feld verbuchten Aktien aus der "Old economy", insbesondere Autowerte, deutliche Kursgewinne nach gut aufgenommenen Quartalszahlen von Mercedes . Auf dem ersten Platz im Dax standen die Aktien von Rheinmetall mit plus 4,4 Prozent; sie könnten nun ihren seit Januar laufenden Abwärtstrend brechen. Rüstungswerte waren insgesamt am Dienstag sehr fest.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 1,05 Prozent auf 32.443 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

Aktien mit KI-Bezug hatten am Vortag im US-Handel sowie nun am Dienstag in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten gelitten und die Leitindizes in Tokio und Seoul belastet.

Am Mittwoch und Donnerstag folge der nächste Härtetest, wenn mit Microsoft , Meta , Apple und Amazon vier der wichtigsten Tech-Konzerne der Welt ihre Quartalszahlen vorlegen, kommentierte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Nach den ersten Rissen im KI-Boom dürften genau diese Zahlen den Takt für die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen vorgeben. Sie werden zeigen, ob der KI-Zug wieder Fahrt aufnimmt - oder ob aus Euphorie endgültig Skepsis wird."

Die Saison der Quartalsbilanzen kommt auch hierzulande weiter in Fahrt. Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber. Händler und Analysten waren zufrieden, die Anteile gewannen 4,1 Prozent. Hinter Mercedes legten im Dax auch andere Sektorwerte wie BMW und Volkswagen sowie Daimler Truck um bis zu 3,6 Prozent zu.

Beiersdorf und Henkel zogen infolge starker Quartalszahlen des britischen Konsumgüterherstellers Unilever um 2,1 beziehungsweise 1,6 Prozent an.

Software- und IT-Aktien waren wie schon am Vortag überwiegend stark. Für die Papiere von Nemetschek ging es nach der Bekräftigung der Jahresziele um mehr als 4 Prozent nach oben; inklusive eines Zukaufs wurden die Ziele angepasst. Bechtle gewannen gut 10 Prozent, nachdem der IT -Dienstleister die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Teamviewer wies einen weiteren Umsatzrückgang aus, ließ die Prognose aber unverändert. Die Papiere gaben nach ihrem starken Vortag um 2 Prozent nach.

Exane BNP Paribas stufte die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) von "Neutral" auf "Underperform" ab. FMC gaben daraufhin um 1,4 Prozent nach. In die andere Richtung mit plus 5,3 Prozent ging es für die Titel des Düngerherstellers K+S , hier votiert Exane BNP nun mit "Outperform" statt zuvor "Underperform"./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 204,3 auf Tradegate (28. Juli 2026, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,48 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Bil.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +38,29 %/+84,38 % bedeutet.



