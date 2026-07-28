Beschwerde von Tesla zurückgewiesen

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Wir bedanken uns für die Vorstellung bei Hr. Musk. Danke, das du uns nicht entäuscht hast Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif ....und danke an JP Morgan für die großzügige "Spende".

Vergessts eure Kursziele, nach unten genauso wie nach oben. Wer gefolgt ist, stellt vor dem Weekend glatt, außer du hast gute Nerven. Niemand kann heute sagen, das das Blutbad an der koreanischen Börse in KW 29/2026 weitergeht, aber da dort ungehemmt gehebelt gezockt wurde, werden die Margins eingefordert...und seit 2009 weis ich, was DAS bedeuted (a la "Custers last stand"). Für heute-thx und alles Gute und viel Erfolg hier bei Tesla.





JY5U5V Short

Geld • 100.000 Stk.

4,980 EUR

+178,21 %+3,190

heute, 20:56:16





JY4VHY Short

Geld • 100.000 Stk.

5,890 EUR

+284,97 %+4,360

heute, 21:53:37









Erweiternd zu Artikel #238.199 von heute möchte ich noch anmerken, rein subjektiv von mir:





.........ja, man könnte nun die grottenschlechte Marge von 1,4% tatsächlich "schönreden" mit " wir investieren ja in Roboter und selbstfahrende Taxis " usw. Tatsache ist halt, das die Automarge sicherlich nicht gscheiter ist wie bei BMW oder Volvo Car derzeit. Daher: das ehemalige Alleinstellungsmerkmal verliert sich langsam aber sicher, denn nicht nur die Chinesen überschwemmen Europa mit günstiger Elektromobilität, sondern auch wie vorher beschrieben, BMW, Mercedes und auch Volvo Car knabbern am ehemals fetten Kuchenstück nun herum.





Zu den Robotern: gut, ich sah sie und staunte....aber ich sah auch die chinesische Roboterkonkurrenz und staunte ebenfalls! Und wie ich staunte. Auch hier fehlt mir nun irgendwie das Alleinstellungsmerkmal oder der Burggraben bei Tesla, obwohl das ja Milliarden verschlingt (den Burggraben, den Hr. Musk aber sehrwohl noch bei Space X besitzt). Und man sollte bedenken: eine niederländiche Regierung wie die in Flandern schießt dem Volvo Car Autowerk in Gent / Belgien nicht 119 Millionen Euro fix an Subventionen zu, damit dann dort an den Fließbändern Roboter aus China oder von Tesla arbeiten. Regierung schützen Arbeitsplätze und kaufen quasi mit diesen Fabriksunterstützungen den Erhalt und Fortbestand dieser Arbeitsplätze (rund 6500 in Flandern). Ich denke nicht, das der Optimus als Arbeitsplatzgarant herhalten würde....wie wird sich ein Konzern eher entscheiden? Nehme ich die Subventionen von Staatshand oder kaufe ich lieber zig Roboter? Antwort für mich selbst: ein Roboter wählt nicht und zahlt keine Lohnsteuer oder Mehrwertsteuer auf seinen nicht vorhandenen Konsum. Wie würde man sich also entscheiden - als Regierung bei der Förderungsvergabe (und auf Wählerstimmenfang) oder als Produktionsfabrik, die lieber die Förderungen nimmt um damit nicht auf Konfrontationskurs mit dem Land selber zu geraten...

Um nicht missverstanden zu werden: auf dem Mars z.B. oder in einer Weltraumfabrik sehe ich in 50-75 Jahren sehrwohl auch humanoide Roboter wegen der Strahlung, des psychischen Druckes und der Physis, die beim Menschen verkümmern wird oder kann in der Schwerelosigkeit. Aber sowas heute schon einzupreisen, finde ich "frech" und sehr verfrüht.





Zu den selbstfahrenden TAXIS: Waymo unterspühlt gerade den Damm, den Tesla gerne gebaut hätte, aber nun nicht mehr kann.... .

Waymo ist klarer Marktführer bei echten, fahrerlosen Robotaxis mit über 220 Millionen autonomen Meilen und Hunderttausenden wöchentlichen Fahrten. Tesla hinkt mit einer stark begrenzten Flotte (unter 400.000 unüberwachten Meilen), längeren Wartezeiten und viel kleineren Testbetrieben in Texas und Florida deutlich hinterher.

Technologie und Sensorik

Waymo: Setzt auf eine Kombination aus Kameras, Radar und teurem Lidar sowie hochpräzisen HD-Karten. Das System funktioniert komplett fahrerlos (Level 4) in Großstädten wie San Francisco, Los Angeles und Phoenix. Und wird nun in Tampa, San Diego, Denver, Las Vegas und London sowie in Tokio ausgerollt. Finanziell steht die Google-Mutter Alphabet im Rücken, die im Frühjahr 2026 eine massive Finanzierungsrunde über 16 Milliarden US-Dollar anführte. Zudem arbeitet Waymo für den Service teilweise mit etablierten Vermittlern wie Uber zusammen, baut aber parallel eine eigene Direkt-App aus. Hardware: nun von Jaguar zu Zeekr gewechselt. Tesla: Nutzt einen reinen Kamera-Ansatz ("Vision-only") mit Full Self-Driving (FSD), was die Zulassung mancherorts stark erschwert. Die Flotte besteht derzeit leider meist aus umgerüsteten Model Y, während die Produktion des lenkradlosen Cybercab erst anläuft.

Verbreitung und Alltagstauglichkeit

Waymo: Ist im Alltag etabliert, läuft oft auch integriert über Partner-Apps wie Uber und absolviert im Schnitt rund 500.000 bezahlte Fahrten pro Woche. Tesla: Ist in den meisten angekündigten Städten noch gar nicht frei verfügbar. Die Autos sind oft nur in begrenzten Zonen aktiv, schwer buchbar und stellen daher für mich als Branchenkenner eher einen kontrollierten Testlauf als ein flächendeckendes Taxi-Netz dar.





Und nun ganz wichtig, wie weit sinds denn nun wirklich, abseits der süßen Worte zu den Analysten....:

Reife und Flotte: Waymo betreibt eine Flotte von über 3.000 echten, fahrerlosen Autos mit Hunderten Millionen gefahrenen autonomen Meilen - und das Leute ist richtig stark. Teslas Robotaxi-Flotte ist im Vergleich richtig winzig (nur Dutzende wirklich fahrerlose Autos sind tatsächlich derzeit im Einsatz) und Tesla hinkt bei den reinen Fahrleistungen stark hinterher.....mal schauen, obs das aufholen, irgendwann?





Viel Spaß beim Zocken und Diskutieren, Karthagos Tross zieht nun weiter. lg und alles GUTE - K.