TRQ SECURITIES-SAMMELKLAGE IN KANADA - BEKANNTMACHUNG EINES VORGESCHLAGENEN VERGLEICHS

TORONTO, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Diese Mitteilung bezieht sich auf eine geplante Sammelklage in Kanada (die „Sammelklage" ), die gegen die Beklagten eingereicht wurde: Turquoise Hill Resources Ltd. ( „TRQ" ), Rio Tinto plc, Rio Tinto Limited, Rio Tinto International Holdings Limited (zusammen „Rio Tinto" ) sowie Ulf Quellmann, Luke Colton, Brendan Lane, Jean-Sébastien Jacques und Arnaud Soirat (zusammen die „Einzelbeklagten" ).

Haben Sie zwischen dem 31. Juli 2018 und dem 31. Juli 2019 Wertpapiere der Turquoise Hill Resources Ltd. erworben?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der vertretende Kläger und alle Beklagten haben einen Vergleichsvorschlag erzielt, der noch der Genehmigung durch das Obergericht von Québec bedarf (der „Vergleich"). Sofern hierin nicht anders definiert, haben alle großgeschriebenen Begriffe die Bedeutung, die ihnen in der Vergleichsvereinbarung vom 2. Dezember 2025 zwischen dem repräsentativen Kläger (Antragsteller) und den Beklagten (die „Vergleichsvereinbarung") zugewiesen wurde.

Die Sammelklage wurde vom Obersten Gerichtshof von Québec ausschließlich zum Zwecke eines Vergleichs zugelassen. Diese Mitteilung enthält Informationen zu dem vorgeschlagenen Vergleich und damit zusammenhängenden Angelegenheiten sowie dazu, wie Sie sich aus der Sammelklage ausschließen können („opt-out").

Ihre gesetzlichen Rechte sind auch dann betroffen, wenn Sie nichts unternehmen. Bitte lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig durch.

SIE MÜSSEN KEINE KOSTEN TRAGEN, UM AN DIESER SAMMELKLAGE UND/ODER DEM VORGESCHLAGENEN VERGLEICH TEILZUNEHMEN.

Die Sammelklage wurde ausschließlich zum Zwecke eines Vergleichs im Namen aller Personen und juristischen Personen genehmigt, unabhängig von ihrem Wohnsitz oder Sitz, die im Zeitraum vom 31. Juli 2018 bis einschließlich 31. Juli 2019 (der „Sammelklagezeitraum") Wertpapiere von TRQ im Rahmen von Transaktionen außerhalb der USA oder an einer Börse außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft oder anderweitig erworben haben und diese Wertpapiere ganz oder teilweise bis nach dem 15. Juli 2019 oder dem 31. Juli 2019 gehalten haben, mit Ausnahme der „ausgeschlossenen Personen" (die „Gruppenmitglieder").

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