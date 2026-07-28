RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran nach Halbjahreszahlen und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Ken Herbert hob am Dienstag die positive Überraschung beim operativen Ergebnis des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers hervor. Auch insgesamt hätten die Franzosen stark abgeschnitten. Das zivile Ersatzteil- und Kundendienstgeschäft biete weiterhin Aufwärtspotenzial./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:01 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 342,6EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 370

Kursziel alt: 370

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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