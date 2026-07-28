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    Bundesbank

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    Mini-Wachstum im Frühjahr trotz Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesbank sieht Miniwachstum trotz Krieg
    • Robuste Industrie und stabile Konsumausgaben
    • Inflation steigt wegen Energiepreisschub und Rabatt
    Bundesbank - Mini-Wachstum im Frühjahr trotz Iran-Krieg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung der Bundesbank im Frühjahr trotz der Belastungen infolge des Iran-Kriegs ein Mini-Wachstum geschafft. "Trotz des Gegenwinds durch den Krieg im Nahen Osten dürfte das reale BIP im zweiten Quartal 2026 saisonbereinigt etwas zugelegt haben", heißt es im Bundesbank-Monatsbericht Juli.

    Eine erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für den Zeitraum April bis Juni 2026 veröffentlicht das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag (30.7.). Volkswirte rechnen mit 0,1 Prozent Plus zum Vorquartal.

    Robuste Industrie - stabiler Konsum

    Die Industriekonjunktur zeige sich widerstandsfähig, schreiben die Volkswirte der Bundesbank. Die Unternehmen profitierten "von einer dynamischen Auslandsnachfrage und wachsenden Exporten". Deutschland Exporteuren könnte zudem zugutegekommen sein, dass internationale Wettbewerber stärker von Engpässen bei Vorprodukten betroffen gewesen seien.

    Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher ließen sich offensichtlich verhältnismäßig wenig von den gestiegenen Energiepreisen und damit verbundenen Kaufkraftverlusten beeindrucken: Sie hielten ihre Konsumausgaben der Bundesbank-Analyse zufolge wohl mindestens stabil.

    Steigende Inflationsraten erwartet

    Allerdings dürfte die Teuerungsrate, die im Juni auf 2,3 Prozent gesunken war, nach Einschätzung der Bundesbank in den kommenden Monaten wieder etwas ansteigen. "Dazu trägt vor allem bei, dass der Tankrabatt Anfang Juli auslief. Außerdem dürften sich allmählich die indirekten Effekte des jüngsten Energiepreisschubs auch auf der Verbraucherpreisstufe bemerkbar machen." Höhere Energiepreise schlagen in der Regel mit Verzögerung auf den gesamten Warenkorb durch, der bei der Inflationsberechnung zugrunde gelegt wird.

    Wie geht es weiter im Iran-Konflikt?

    Gestützt wird die heimische Wirtschaft dadurch, dass der Staat gewaltige Milliardeninvestitionen in Straßen, Schienen und Verteidigung angeschoben hat. Die weitere konjunkturelle Entwicklung hängt nach Einschätzung von Ökonomen zu einem Großteil davon ab, wie sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran entwickelt.

    "Im dritten Quartal könnten - soweit die Situation im Nahen Osten sich nicht weiter zuspitzt - die kriegsbedingten Belastungen geringer ausfallen als im Durchschnitt des zweiten Quartals", prognostiziert die Bundesbank. "Allerdings dürften sich dann auch die vorübergehend stützenden Faktoren aus dem zweiten Quartal umkehren oder entfallen. In der Summe könnte das BIP dann etwas schwächer zulegen."/ben/DP/jsl







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