ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Michelin auf 40 Euro - 'Buy'
Für Sie zusammengefasst
- Jefferies hebt Kursziel Michelin von 35 auf 40 Euro
- Einstufung für Michelin bleibt unverändert auf Buy
- Halbjahresergebnisse entsprachen den Erwartungen
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin nach Zahlen von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Reifenherstellers im ersten Halbjahr hätten in der Gesamtheit den Erwartungen entsprochen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind von der Währungsseite sei abgeflacht./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Rating: Buy
Analyst:
Kursziel: 40 Euro
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Kursziel: 40 Euro
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