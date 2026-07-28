Arbeiten an gutem Ergebnis für Frei

BAD STAFFELSTEIN (dpa-AFX) - Vor der geplanten Wahl von Thorsten Frei zum Nachfolger von Jens Spahn als Unionsfraktionschef läuft noch Überzeugungsarbeit bei Abgeordneten. "Wir arbeiten daran, dass Thorsten Frei morgen ein gutes Ergebnis bekommt", sagte der Interimsfraktionsvorsitzende und Chef der CSU-Landesgruppe, Alexander Hoffmann, bei der Klausurtagung der CSU-Abgeordneten im fränkischen Kloster Banz. Frei soll vom Posten des Kanzleramtschefs in den Fraktionsvorsitz wechseln.

Er sei "zuversichtlich", dass dies gelinge, sagte Hoffmann. Frei sei in der Fraktion bekannt und geschätzt. "Die Fraktion hat hohes Zutrauen zu ihm und hohes Vertrauen in ihn, und deswegen arbeiten wir sicher noch in diesen Stunden, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es ein starkes Ergebnis für ihn geben wird."