🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE baut Großbatteriespeicher im Tagebau Hambach

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE errichtet 236 MW Batteriespeicher in Niederzier
    • Kapazität 470 Megawattstunden Inbetriebnahme 2027
    • Bereits 128 Lithium-Ionen-Batteriecontainer angeliefert
    RWE baut Großbatteriespeicher im Tagebau Hambach
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    NIEDERZIER/ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE baut auf dem Betriebsgelände des Tagebaus Hambach einen weiteren Batteriespeicher. Die Anlage entstehe auf Höhe der Gemeinde Niederzier im Kreis Düren, teilte das Unternehmen mit. Die ersten der insgesamt 128 Lithium-Ionen-Batterie-Container seien bereits angeliefert worden.

    Für 2027 ist die Inbetriebnahme vorgesehen. Der Großspeicher verfügt laut RWE über eine Leistung von 236 Megawatt und eine Kapazität von 470 Megawattstunden. Bereits Ende 2025 hatten die bauvorbereitenden Arbeiten auf einer Fläche von drei Hektar begonnen. Wie viel investiert wird, teilte der Konzern auf Nachfrage nicht mit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    53,27€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    60,96€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Batteriespeicher soll das Stromnetz stabilisieren. Die Anlage könne "Ungleichgewichte im Stromnetz in Sekundenbruchteilen ausgleichen", sagte der Chef der Stromerzeugungssparte RWE Generation, Nikolaus Valerius. Der Standort inmitten der Energieregion Rheinisches Revier biete dafür ideale Voraussetzungen. Im Tagebau Hambach hat RWE bereits drei Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 50 Megawatt Wechselstrom sowie einen integrierten Batteriespeicher realisiert.

    Weitere Bauvorhaben in Bayern und Niedersachsen

    RWE betreibt Batteriespeicher in den USA, Europa und Australien. Die Gesamtleistung liegt nach eigenen Angaben bei 1.700 Megawatt. Weitere rund 2.500 Megawatt sind im Bau, davon 1.700 in Deutschland. RWE baut derzeit unter anderem im bayerischen Gundremmingen einen weiteren Batteriespeicher. Die Anlage soll eine Leistung von 400 Megawatt haben, die Speicherkapazität bei 700 Megawattstunden liegen. Anfang 2027 soll sie in Betrieb gehen.

    Auch am Kraftwerksstandort in Lingen baut RWE einen Speicher - mit 400 Megawatt Leistung und einer Speicherkapazität von mindestens 800 Megawattstunden. Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen. RWE betreibt in Lingen bereits einen Batteriespeicher. 2025 gingen in NRW bereits Anlagen in Neurath und Hamm in Betrieb./cr/DP/mis

    RWE

    -1,43 %
    -2,38 %
    +6,16 %
    -5,58 %
    +56,84 %
    +43,94 %
    +91,93 %
    +259,26 %
    +197,98 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
    RWE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 56,86 auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -2,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 44,16 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +14,72 %/+20,01 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RWE baut Großbatteriespeicher im Tagebau Hambach Der Energiekonzern RWE baut auf dem Betriebsgelände des Tagebaus Hambach einen weiteren Batteriespeicher. Die Anlage entstehe auf Höhe der Gemeinde Niederzier im Kreis Düren, teilte das Unternehmen mit. Die ersten der insgesamt 128 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     