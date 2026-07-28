🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht

    Cash ist fesch?!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold im Crash – Kommt jetzt die große Gegenbewegung?

    Gold und Silber im Rückwärtsgang – nur eine Korrektur oder die nächste große Kaufchance? Zwei neue Videos zeigen, warum selbst Profis jetzt hohe Cashquoten halten und worauf Anleger achten sollten.

    Cash ist fesch?! - Gold im Crash – Kommt jetzt die große Gegenbewegung?

    Werbung

     

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    nach einer beeindruckenden Rally bei Gold und insbesondere Silber haben die Edelmetallmärkte zuletzt deutlich korrigiert. Viele Anleger stehen nun vor einer entscheidenden Frage: Handelt es sich lediglich um eine gesunde Verschnaufpause innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrendsoder müssen sich Investoren auf weitere Rückgänge einstellen? Genau dieser Frage gehen wir in unseren beiden neuen Videos nach:

     

    Hohe Cashquote statt Euphorie?

     

    Während viele Marktteilnehmer nach den bisherigen Kursgewinnen an den Börsen weiterhin optimistisch bleiben, mahnt der erfahrene Marktanalyst Philip Hopf von HKCM aktuell zur Vorsicht. Er hält so viel Liquidität wie selten zuvor und erklärt, warum er kurzfristig mit einer möglichen stärkeren Korrektur bei Gold und Silber rechnet. Gleichzeitig bleibt seine langfristige Einschätzung für Rohstoffe positiv: Sollte es zu weiteren Rücksetzern kommen, könnten sich daraus attraktive Chancen für geduldige Anleger ergeben.

     

    ▶️ Jetzt ansehen: https://youtu.be/4YKAHX6PmmQ?si=ULpa_DuBa0TPTKGK

     

    Gold im Crash – Kommt jetzt die große Gegenbewegung?

     

    Im zweiten Video diskutieren Kai Hoffmann, Björn Paffrath und Florian Kössler die aktuellen Bewegungen an den Edelmetallmärkten und analysieren die entscheidenden Einflussfaktoren. Dabei geht es unter anderem um die Rolle der US-Notenbank, die Entwicklung des US-Dollars, Inflationserwartungen und die geopolitischen Risiken, die weiterhin auf den Märkten lasten.

     

    Denn trotz kurzfristiger Belastungsfaktoren bleiben die langfristigen Investmentthesen für viele Rohstoffe intakt. Die hohe globale Verschuldung, geopolitische Spannungen sowie der steigende Bedarf an strategischen Rohstoffen sprechen weiterhin für eine hohe Bedeutung von Gold, Silber, Kupfer, Uran und weiteren Rohstoffmärkten.

     

    ▶️ Jetzt ansehen: https://youtu.be/tRtYuSWxJEY?si=0MCBgPCmv7y9SIlN

     

    In den beiden aktuellen Videos erfahren Sie unter anderem:

     

    • Warum Gold und Silber zuletzt so deutlich korrigiert haben
    • Welche Faktoren jetzt über die weitere Entwicklung der Edelmetallmärkte entscheiden
    • Warum erfahrene Marktteilnehmer aktuell teilweise hohe Cashquoten halten
    • Ob die aktuelle Schwäche bereits eine attraktive Einstiegschance bieten könnte
    • Welche Chancen und Risiken bei Gold-, Silber- und Minenaktien bestehen
    • Warum auch Kupfer, Uran, Lithium und weitere Rohstoffe im Fokus bleiben

     

    Gerade in volatilen Marktphasen entstehen häufig die interessantesten Chancen – allerdings nur für Anleger, die vorbereitet sind und nicht emotional handeln.

     

    Sehen Sie sich jetzt die beiden aktuellen Ausgaben des Rohstoff Insiders an und erfahren Sie, welche Entwicklungen an den Rohstoffmärkten wirklich entscheidend sind.

     

    Wer keine Ausgabe des Rohstoff Insiders verpassen und regelmäßig aktuelle Marktanalysen erhalten möchte, kann zudem kostenlos der Rohstoff Insider Telegram-Gruppe beitreten. Dort erhalten Mitglieder die neuesten Videos direkt aufs Smartphone, können über zukünftige Themen abstimmen und sich mit anderen Rohstoffinteressierten austauschen:

     

    https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

     

    Viel Spaß mit den Videos und beste Grüße
    Marc Ollinger

     

    Risikohinweis / Interessenkonflikte / Disclaimer

    Dieser Beitrag ist Werbung für den YouTube Kanal Rohstoff-Inider und dient ausschließlich Informations- und Marketingzwecken. Er stellt keine Anlageberatung, keine Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

    Aktien von Rohstoff-, Explorations- und Minenunternehmen sind spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem Explorations-, Entwicklungs-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Rohstoffpreis-, Währungs-, Markt- und Totalverlustrisiken. Frühere Erfolge, einzelne Gewinntrades oder historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

    Genannte Unternehmen und Projekte dienen als Beispiele für Themen und Marktsegmente, mit denen sich der Rohstoff-König redaktionell und analytisch beschäftigt. Aussagen zu nden Märkten beruhen auf öffentlich verfügbaren Informationen sowie Angaben aus den Interview-Partnern und können sich jederzeit ändern. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls unabhängigen fachkundigen Rat einholen.

    Transparenz & Hinweis: Dies ist eine Werbeveröffentlichung. PerformanceBeispiele und Erfolgsserien beziehen sich auf abgeschlossene bzw. dokumentierte Trades im Börsendienst. Diese sind kein Garant für zukünftige Ergebnisse. Kapitalmarktinvestitionen bergen Risiken. Dies ist eine Werbeveröffentlichung. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung im rechtlichen Sinne. Kapitalmarktanlagen sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.

     

    Autor
    Swiss Resource Capital AG
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    SRC versteht sich als Dienstleister, der Sie mit aktuellen Informationen rund um den Edelmetall- und Rohstoffsektor sowie zu den jeweiligen Minengesellschaften in verständlicher Sprache versorgt. Durch die Nutzung neuer multimedialer Kanäle wie dem exklusiv entwickelten Rohstoff-TV haben Sie jederzeit und weltweit Zugriff auf umfassende Informations-Datenbanken.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Swiss Resource Capital AG
    Cash ist fesch?! Gold im Crash – Kommt jetzt die große Gegenbewegung? Gold und Silber im Rückwärtsgang – nur eine Korrektur oder die nächste große Kaufchance? Zwei neue Videos zeigen, warum selbst Profis jetzt hohe Cashquoten halten und worauf Anleger achten sollten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     