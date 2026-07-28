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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach einer beeindruckenden Rally bei Gold und insbesondere Silber haben die Edelmetallmärkte zuletzt deutlich korrigiert. Viele Anleger stehen nun vor einer entscheidenden Frage: Handelt es sich lediglich um eine gesunde Verschnaufpause innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends – oder müssen sich Investoren auf weitere Rückgänge einstellen? Genau dieser Frage gehen wir in unseren beiden neuen Videos nach:

Hohe Cashquote statt Euphorie?

Während viele Marktteilnehmer nach den bisherigen Kursgewinnen an den Börsen weiterhin optimistisch bleiben, mahnt der erfahrene Marktanalyst Philip Hopf von HKCM aktuell zur Vorsicht. Er hält so viel Liquidität wie selten zuvor und erklärt, warum er kurzfristig mit einer möglichen stärkeren Korrektur bei Gold und Silber rechnet. Gleichzeitig bleibt seine langfristige Einschätzung für Rohstoffe positiv: Sollte es zu weiteren Rücksetzern kommen, könnten sich daraus attraktive Chancen für geduldige Anleger ergeben.

▶️ Jetzt ansehen: https://youtu.be/4YKAHX6PmmQ?si=ULpa_DuBa0TPTKGK

Gold im Crash – Kommt jetzt die große Gegenbewegung?

Im zweiten Video diskutieren Kai Hoffmann, Björn Paffrath und Florian Kössler die aktuellen Bewegungen an den Edelmetallmärkten und analysieren die entscheidenden Einflussfaktoren. Dabei geht es unter anderem um die Rolle der US-Notenbank, die Entwicklung des US-Dollars, Inflationserwartungen und die geopolitischen Risiken, die weiterhin auf den Märkten lasten.

Denn trotz kurzfristiger Belastungsfaktoren bleiben die langfristigen Investmentthesen für viele Rohstoffe intakt. Die hohe globale Verschuldung, geopolitische Spannungen sowie der steigende Bedarf an strategischen Rohstoffen sprechen weiterhin für eine hohe Bedeutung von Gold, Silber, Kupfer, Uran und weiteren Rohstoffmärkten.

▶️ Jetzt ansehen: https://youtu.be/tRtYuSWxJEY?si=0MCBgPCmv7y9SIlN

In den beiden aktuellen Videos erfahren Sie unter anderem:

Warum Gold und Silber zuletzt so deutlich korrigiert haben

Welche Faktoren jetzt über die weitere Entwicklung der Edelmetallmärkte entscheiden

Warum erfahrene Marktteilnehmer aktuell teilweise hohe Cashquoten halten

Ob die aktuelle Schwäche bereits eine attraktive Einstiegschance bieten könnte

Welche Chancen und Risiken bei Gold-, Silber- und Minenaktien bestehen

Warum auch Kupfer, Uran, Lithium und weitere Rohstoffe im Fokus bleiben

Gerade in volatilen Marktphasen entstehen häufig die interessantesten Chancen – allerdings nur für Anleger, die vorbereitet sind und nicht emotional handeln.

Sehen Sie sich jetzt die beiden aktuellen Ausgaben des Rohstoff Insiders an und erfahren Sie, welche Entwicklungen an den Rohstoffmärkten wirklich entscheidend sind.

Wer keine Ausgabe des Rohstoff Insiders verpassen und regelmäßig aktuelle Marktanalysen erhalten möchte, kann zudem kostenlos der Rohstoff Insider Telegram-Gruppe beitreten. Dort erhalten Mitglieder die neuesten Videos direkt aufs Smartphone, können über zukünftige Themen abstimmen und sich mit anderen Rohstoffinteressierten austauschen:

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Viel Spaß mit den Videos und beste Grüße

Marc Ollinger

Risikohinweis / Interessenkonflikte / Disclaimer

Dieser Beitrag ist Werbung für den YouTube Kanal Rohstoff-Inider und dient ausschließlich Informations- und Marketingzwecken. Er stellt keine Anlageberatung, keine Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

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