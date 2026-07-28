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    Neuer Goldman-Sachs-Report

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    Sieben Jahre Stillstand: Wo Deutschlands Wirtschaft jetzt neue Kraft holt

    Autoindustrie und Chemie schwächeln seit Jahren. Goldman Sachs hat zwei Branchen identifiziert, die Deutschlands Wirtschaft aus der Stagnation ziehen könnten, und eine davon boomt schneller als gedacht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsbudget verdoppelt seit 2022 auf über 100 Mrd
    • IT-Dienstleistungen wachsen rund 7 Prozent jährlich
    • DE-CIX Ausbau kann Rhein-Main zum Rechenzentrum machen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neuer Goldman-Sachs-Report - Sieben Jahre Stillstand: Wo Deutschlands Wirtschaft jetzt neue Kraft holt
    Foto: Wolfgang Maria Weber - Wolfgang Maria Weber

    Die deutsche Wirtschaft steckt seit fast sieben Jahren in der Stagnation, doch zwei Branchen brechen aus diesem Muster aus: Verteidigung und IT-Dienstleistungen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Analyse von Goldman Sachs, die nach neuen Wachstumstreibern für den Standort Deutschland sucht.

    Klassische Schwergewichte wie Autoindustrie, Maschinenbau und Chemie liegen den Analysten zufolge weiterhin 15 bis 20 Prozent unter ihrem Vorkrisenniveau. Höhere Energiepreise und der Wettbewerbsdruck aus China setzen den Kernbranchen zu. Genau hier will die Bank neue Perspektiven aufzeigen.

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    Besonders deutlich fällt der Umbruch in der Rüstungsindustrie aus. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 hat sich das Budget für Beschaffung und Instandhaltung mehr als verdoppelt, bis zum Ende des Jahrzehnts soll es auf über 100 Milliarden Euro und damit zwei Prozent der Wirtschaftsleistung steigen.

    Profitieren sollen nicht nur etablierte Rüstungskonzerne, sondern auch eine wachsende Zahl an Start-ups. München hat sich laut Goldman Sachs zu einem zentralen Knotenpunkt der Branche entwickelt, die drei europäischen Verteidigungs-Start-ups mit dem meisten eingesammelten Kapital sitzen allesamt in Deutschland.

    Als zweiten großen Hoffnungsträger nennt die Bank IT-Dienstleistungen. Programmierung, Beratung und Rechenzentrumsbetrieb tragen bereits gut drei Prozent zur gesamten Wertschöpfung bei, kaum weniger als die Autobranche.

    Das Wachstumstempo liegt bei rund sieben Prozent pro Jahr, und laut Branchenverband Bitkom soll sich die deutsche Rechenzentrumskapazität bis 2030 um mehr als 60 Prozent ausweiten. Die Region Rhein-Main könnte dank des Internetknotens DE-CIX London als Europas führenden Rechenzentrumsstandort ablösen.

    Auch Chip-Fertigung und Elektrotechnik bieten laut Goldman Sachs Potenzial, allerdings mit geringerer volkswirtschaftlicher Wirkung. Wie Analyst Niklas Garnadt schreibt, bleibt die deutsche Rüstungsindustrie zwar klein, aber sehr schnell wachsend.

    Insgesamt könnten Verteidigung und IT-Dienstleistungen zusammen mit rund 0,35 Prozentpunkten jährlich zum Wirtschaftswachstum beitragen, während Elektrotechnik und Chip-Ausrüstung weitere 0,05 bis 0,1 Prozentpunkte beisteuern dürften.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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