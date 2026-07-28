Sieben Jahre Stillstand: Wo Deutschlands Wirtschaft jetzt neue Kraft holt

Klassische Schwergewichte wie Autoindustrie, Maschinenbau und Chemie liegen den Analysten zufolge weiterhin 15 bis 20 Prozent unter ihrem Vorkrisenniveau. Höhere Energiepreise und der Wettbewerbsdruck aus China setzen den Kernbranchen zu. Genau hier will die Bank neue Perspektiven aufzeigen.

Die deutsche Wirtschaft steckt seit fast sieben Jahren in der Stagnation, doch zwei Branchen brechen aus diesem Muster aus: Verteidigung und IT-Dienstleistungen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Analyse von Goldman Sachs, die nach neuen Wachstumstreibern für den Standort Deutschland sucht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders deutlich fällt der Umbruch in der Rüstungsindustrie aus. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 hat sich das Budget für Beschaffung und Instandhaltung mehr als verdoppelt, bis zum Ende des Jahrzehnts soll es auf über 100 Milliarden Euro und damit zwei Prozent der Wirtschaftsleistung steigen.

Profitieren sollen nicht nur etablierte Rüstungskonzerne, sondern auch eine wachsende Zahl an Start-ups. München hat sich laut Goldman Sachs zu einem zentralen Knotenpunkt der Branche entwickelt, die drei europäischen Verteidigungs-Start-ups mit dem meisten eingesammelten Kapital sitzen allesamt in Deutschland.

Als zweiten großen Hoffnungsträger nennt die Bank IT-Dienstleistungen. Programmierung, Beratung und Rechenzentrumsbetrieb tragen bereits gut drei Prozent zur gesamten Wertschöpfung bei, kaum weniger als die Autobranche.

Das Wachstumstempo liegt bei rund sieben Prozent pro Jahr, und laut Branchenverband Bitkom soll sich die deutsche Rechenzentrumskapazität bis 2030 um mehr als 60 Prozent ausweiten. Die Region Rhein-Main könnte dank des Internetknotens DE-CIX London als Europas führenden Rechenzentrumsstandort ablösen.

Auch Chip-Fertigung und Elektrotechnik bieten laut Goldman Sachs Potenzial, allerdings mit geringerer volkswirtschaftlicher Wirkung. Wie Analyst Niklas Garnadt schreibt, bleibt die deutsche Rüstungsindustrie zwar klein, aber sehr schnell wachsend.

Insgesamt könnten Verteidigung und IT-Dienstleistungen zusammen mit rund 0,35 Prozentpunkten jährlich zum Wirtschaftswachstum beitragen, während Elektrotechnik und Chip-Ausrüstung weitere 0,05 bis 0,1 Prozentpunkte beisteuern dürften.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 25.440PKT auf Ariva Indikation (28. Juli 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26784,80 Pkt , was eine Steigerung von +5,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar