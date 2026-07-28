UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Anleger warteten gespannt auf Informationen zum Ausmaß und zur Tragweite der preislichen Neupositionierung des Spirituosenkonzerns, die im Rahmen der anstehenden Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 und des Kapitalmarkttages erwartet werden, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 19,05EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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