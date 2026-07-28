RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Logan Reich betrachtet das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie als leicht ungünstig, da die anhaltende Zurückhaltung der Verbraucher das Wachstum des flächenbereinigten Umsatzes im zweiten Quartal belasten haben dürfte. Dieser Effekt dürfte die positiven Impulse durch die Fußball-Weltmeisterschaft, Innovationen im Getränkebereich und die stärkere Ausrichtung auf das preisgünstige Segment mehr als aufgehoben haben, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 239,6EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.





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