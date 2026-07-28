GOLDMAN SACHS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 122 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn und die Erträge hätten die von der französischen Großbank erhobenen Markterwartungen überboten, schrieb Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die operativen Ausgaben aber seien höher als zuvor prognostiziert ausgefallen./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 108,1EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 136
Kursziel alt: 122
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chris Hallam
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
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