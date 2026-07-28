GOLDMAN SACHS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 122 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn und die Erträge hätten die von der französischen Großbank erhobenen Markterwartungen überboten, schrieb Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die operativen Ausgaben aber seien höher als zuvor prognostiziert ausgefallen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 108,1EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 136

Kursziel alt: 122

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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