Mehr margenstarke Sendungen
UPS erhöht Prognosen
- Erhöhte Jahresprognose dank starker Preisgestaltung
- Verlagerung auf profitablere Pakete und Netz
- Umbaukosten drücken Gewinn trotz steigendem Kurs
ATLANTA (dpa-AFX) - Der Paketdienstleister UPS hat seine Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Dabei dürfte der US-Konzern, der derzeit Versandvolumen von margenschwachen E-Commerce-Sendungen hin zu profitableren Paketen verlagert, von einer starken Preisgestaltung profitiert haben. Der Umsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich rund 91,2 Milliarden US-Dollar (rund 80 Mrd Euro) betragen, teilte UPS am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen mit. Zuvor hatte der DHL-Konkurrent 89,7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hatten weniger auf dem Zettel.
UPS bemüht sich seit etwa eineinhalb Jahren darum, margenschwache Lieferungen für den Onlinehändler Amazon zu reduzieren. Amazon war lange Zeit der größte Kunde von UPS gewesen, hatte jedoch kaum nennenswert zum Gewinn beigetragen. Zudem setzte Amazon schön länger verstärkt auf eigene Auslieferungen.
UPS profitiert nun von einem schlankeren Zustellnetz, eine starke Preisgestaltung und einem profitableren Geschäftsmix, selbst bei weiterhin verhaltener Nachfrage.
Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um sechs Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar, wie es weiter hieß. Die Kosten für den Umbau drückten jedoch auf den Gewinn. So verdiente UPS unter dem Strich mit gut 600 Millionen Dollar rund die Hälfte weniger als vor einem Jahr. Das bereinigte Ergebnis von 1,76 US-Dollar je Aktie lag über der durchschnittlichen Wall-Street-Schätzung. Auch für den bereinigten Gewinn je Aktie zeigte sich UPS optimistischer.
"Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal markierten eine erwartete und deutliche Wende in unserer Geschäftsentwicklung", sagte Konzernchefin Carol Tomé in der Mitteilung.
Die UPS-Aktie legte vor Handelsbeginn in New York leicht zu. Seit Jahresbeginn bis zum Börsenschluss am Montag war der Kurs bereits um 14 Prozent gestiegen und hatte damit den Zuwachs des S&P-500-Index übertroffen./nas/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 204,1 auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,21 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 335,00USD was eine Bandbreite von +56,10 %/+63,41 % bedeutet.
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https://postandparcel.info/162345/news/e-commerce/ups-enhances-services-in-southern-taiwan/
https://www.fool.com/investing/2026/05/18/ups-could-thrive-in-a-post-amazon-world/
Investoren bleiben in Bezug auf die Transformationspläne von UPS gemischt, hauptsächlich aus Ungeduld.
Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.
Ich komme nicht umhin in dieser Diskussion auch mal meinen Hut in den Ring zu werfen da ich 30 Jahre bei Big Brown tätig war und damit ein paar Insights beisteuern kann.