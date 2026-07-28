Canada Nickel gibt Unternehmensupdate bekannt

TORONTO, 28. Juli 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... – gab heute bekannt, dass es den Rückzahlungstermin für die ursprünglich am 6. Februar 2026 angekündigte Kreditfazilität in Höhe von 32 Millionen US-Dollar (der „Kredit“) mit Auramet International, Inc. („Auramet“) vom 9. August 2026 auf den 9. November 2026 verlängert hat.

Mark Selby, CEO und Vorstandsmitglied der Canada Nickel Company, sagte: „Ich freue mich über diese anhaltende Unterstützung durch Auramet, die die Kreditfazilität im Einklang mit unseren aktuellen Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses verschiedener Finanzierungsinitiativen verlängert hat. Wir befinden uns nun in der Endphase des Genehmigungsverfahrens auf Bundesebene und sehen der baldigen Bekanntgabe der Entscheidung des Ministers erwartungsvoll entgegen, während wir weiterhin auf eine Baugenehmigung im Jahr 2027 hinarbeiten.“

Kreditverlängerung

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Rückzahlungsfrist des Darlehens wird das Unternehmen eine Verlängerungsgebühr in Höhe von 856.288 US-Dollar zahlen und Auramet 5.500.000 Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien (die „Verlängerungsoptionsscheine“) gewähren, die jeweils innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Ausübungspreis in Höhe von 1,52 Dollar, was einem Aufschlag von 5 % auf den 5-Tage-VWAP zum 27. Juli 2026 entspricht. Die Darlehensverlängerung und die Verlängerungsoptionsscheine unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung des Rückzahlungstermins des Darlehens werden die 3.500.000 Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien mit einem Ausübungspreis von 1,81 $ pro Aktie, die zuvor von der Gesellschaft im Mai 2026 im Zusammenhang mit der ersten Verlängerung der ursprünglichen Darlehensauszahlung an Auramet ausgegeben wurden, gemäß den Anforderungen der TSX Venture Exchange annulliert und für unwirksam erklärt.

Über Auramet

Auramet ist ein privates Unternehmen, das 2004 von erfahrenen Fachleuten gegründet wurde, die ein globales Team von Branchenspezialisten mit insgesamt über 400 Jahren Branchenerfahrung zusammengestellt haben. Es ist einer der weltweit größten Händler für physische Edelmetalle und hat bis heute Finanzierungsfazilitäten in Höhe von über 1,5 Milliarden Dollar bereitgestellt. Auramet bietet allen Akteuren der Edelmetall-Lieferkette ein umfassendes Leistungsspektrum an, darunter den Handel mit physischen Metallen, Metall-Merchant-Banking (einschließlich Direktkredite) sowie Beratungsdienstleistungen im Bereich der Projektfinanzierung.