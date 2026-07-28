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    Ausblick rauf, Aktie runter

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    PayPal liefert – doch Anleger verkaufen den Turnaround

    Gewinn und Umsatz schlagen die Erwartungen, die Jahresprognose steigt. Trotzdem fällt die Aktie – der Markt traut PayPals Neustart noch nicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • PayPal übertrifft Q2 und hebt Prognose an
    • Aktie fällt trotz Zahlen wegen Übernahmezweifeln
    • CEO setzt auf KI, Kostenabbau und Strukturreform
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Ausblick rauf, Aktie runter - PayPal liefert – doch Anleger verkaufen den Turnaround
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques

    PayPal hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und zugleich die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Damit versucht der Zahlungsdienstleister, Anleger von seinem Sanierungskurs zu überzeugen – ausgerechnet in einer Phase, in der auch Fragen über einen möglichen Verkauf des Unternehmens im Raum stehen. Reuters zufolge hatten Stripe und Advent International Anfang des Monats ein Angebot über 60,50 US-Dollar je Aktie vorgelegt, das PayPal mit rund 53 Milliarden US-Dollar bewertet hätte. Der Verwaltungsrat hält die Offerte demnach für zu niedrig. Die Aktie reagierte dennoch schwach und fiel um bis zu 2,7 Prozent.

    Operativ lieferte PayPal zunächst Rückenwind. Der bereinigte Gewinn lag im zweiten Quartal bei 1,38 US-Dollar je Aktie und damit über den erwarteten 1,28 US-Dollar. Der Umsatz stieg auf 8,68 Milliarden US-Dollar und übertraf ebenfalls die Schätzungen. Das gesamte Zahlungsvolumen legte währungsbereinigt um 9 Prozent auf 486,4 Milliarden US-Dollar zu. Die Zahl der Zahlungstransaktionen stieg um 8 Prozent auf 6,8 Milliarden, während die aktiven Konten mit 439 Millionen nahezu stabil blieben.

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    Besonders wichtig für Anleger ist die Profitabilität. Die Transaktionsmarge in US-Dollar stieg im Quartal um 1 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Ohne Zinsen auf Kundenguthaben lag das Plus bei 3 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet PayPal nun einen bereinigten Gewinn von 5,38 US-Dollar je Aktie und liegt damit über den Wall-Street-Erwartungen von 5,31 US-Dollar. Zusätzlich kündigte der Konzern eine Bardividende von 0,14 US-Dollar je Aktie an. Ausgezahlt werden soll sie am 25. September 2026 an Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 4. September eingetragen sind. Auch bei der Transaktionsmarge wird PayPal optimistischer und stellt nun rund 15,6 Milliarden US-Dollar in Aussicht, nachdem zuvor ein leichter Rückgang erwartet worden war.

    Der neue CEO Enrique Lores sieht darin erste Fortschritte der laufenden Transformation. "Wir haben zügig gehandelt, um unseren Transformationsplan zu schärfen und unsere Wachstumsstrategien in allen drei Geschäftsbereichen voranzutreiben", sagte er. PayPal will seine Struktur vereinfachen, Kosten senken und den Einsatz von KI ausbauen. Bis Jahresende erwartet der Konzern Brutto-Run-Rate-Einsparungen von 400 Millionen US-Dollar.

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    Trotzdem bleibt die Lage angespannt. PayPal kämpft seit dem Ende des Pandemiebooms mit schwächerem Wachstum, härterem Wettbewerb durch Apple und Google sowie Druck auf margenstarke Produkte. Die bereinigte operative Marge sank im zweiten Quartal auf 17,4 Prozent, nach 19,8 Prozent im Vorjahr. Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen zudem einen niedrigen einstelligen Rückgang des bereinigten Gewinns in Aussicht.

    Die Zahlen zeigen damit zwei Seiten: PayPal wächst, verdient mehr als erwartet und hebt die Prognose an. Gleichzeitig muss der Konzern beweisen, dass der Turnaround mehr ist als ein kurzer Befreiungsschlag. Genau daran dürfte der Markt PayPal jetzt messen – auch mit Blick auf die Frage, ob das Unternehmen allein mehr wert ist als ein mögliches Übernahmeangebot.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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