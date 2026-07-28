GOLDMAN SACHS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 16070 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien größtenteils wie erwartet ausgefallen, schrieb Rajan Sharma in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil ist der Experte weiterhin der Meinung, dass der Kursrutsch infolge des verfehlten Hauptziels einer klinischen Studie mit dem Hoffnungsträger Wainua übertrieben war. Die Aktie des britischen Pharmakonzerns sei nun zunehmend attraktiv bewertet und ein erstklassiger Wachstumswert./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 149,3EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160,7

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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