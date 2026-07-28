UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe das zugrundeliegende Volumenwachstum deutlich positiv überrascht, schrieb Guillaume Delmas in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Das zugrundeliegende Preiswachstum sei jedoch enttäuschend ausgefallen. Die Profitabilität habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,11 % und einem Kurs von 58,15EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 44,4
Kursziel alt: 44,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 44,4
Kursziel alt: 44,4
Währung: GBP
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