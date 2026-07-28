JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Anlässlich der anstehenden Quartalszahlen beschäftigte sich Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit den Zeitplänen für die Großprogramme in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. So sei die erste Auslieferung des schwer bewaffneten Präsidentenflugzeugs VC-25B zwar weiterhin für Mitte 2028 vorgesehen, allerdings bestehe die Möglichkeit, dass zur Einhaltung dieses Zeitplans zusätzliche Kosten anfallen - wenn auch in geringem Umfang, schrieb sie./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 188,4EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar