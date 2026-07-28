JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Analyst David Hayes sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "überragenden Umsätzen" des Konsumgüterkonzerns im zweiten Quartal. Das angehobene Jahresziel dürfte zu einer um ein bis zwei Prozent höheren Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 führen./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,31 % und einem Kurs von 58,26EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: GBP
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