DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die gute Dynamik des ersten Quartals dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Nizla Naizer in einem Ausblick am Dienstag. Der Online-Autohändler wachse schneller als der Gesamtmarkt und gewinne so Marktanteile./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 24,54EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar