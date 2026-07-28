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    Starkes Quartal, neue Ziele

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    Aktie steigt: Coca-Cola liefert den nächsten Kurstreiber

    Coca-Cola wächst im zweiten Quartal kräftig, steigert Gewinn und Absatz und hebt die Jahresprognose an. Besonders eine Marke legt stark zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Starkes Q2 mit Umsatz +7% und Gewinn deutlich
    • Zuckerfreie Marken treiben Absatz und Wachstum
    • Jahresprognose angehoben organisches Wachstum 5%
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Starkes Quartal, neue Ziele - Aktie steigt: Coca-Cola liefert den nächsten Kurstreiber
    Foto: Jenny Kane - picture alliance / AP

    Coca-Cola hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Getränkekonzern erhöhte zudem seine Jahresprognose. Rückenwind lieferten vor allem das starke Absatzwachstum und die hohe Nachfrage nach zuckerfreien Produkten.

    Die Anleger reagierten positiv auf die Zahlen: Die Coca-Cola-Aktie legte vorbörslich um 3,75 Prozent auf 87,25 US-Dollar zu (Stand 13:25 Uhr MESZ).

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    Umsatz und Gewinn ziehen kräftig an

    Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar. Organisch legten die Erlöse um 6 Prozent zu. Das Absatzvolumen wuchs um 5 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Indien, China, den USA und Brasilien.

    Der operative Gewinn erhöhte sich um 9 Prozent. Die operative Marge stieg von 34,1 auf 34,9 Prozent. Bereinigt lag die Marge bei 35,6 Prozent nach 34,7 Prozent im Vorjahr.

    Der Gewinn je Aktie kletterte um 16 Prozent auf 1,03 US-Dollar. Bereinigt stieg er um 11 Prozent auf 0,97 US-Dollar.

    "Wir haben erneut ein starkes Quartal erzielt, indem wir uns eng an den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Verbraucher und Kunden orientiert haben", sagte Coca-Cola-Chef Henrique Braun. Trotz eines dynamischen Konsumumfelds habe der Konzern mit seinen Marken Marktanteile gewonnen sowie Umsatz, Gewinn und Ergebnis gesteigert.

    Zuckerfreie Produkte geben Schub

    Die klassische Marke Coca-Cola steigerte ihr Absatzvolumen um 5 Prozent. Coca-Cola Zero Sugar wuchs sogar um 16 Prozent. Auch Diet Coke und Coca-Cola Light legten mit 7 Prozent deutlich zu. Das Geschäft mit Wasser, Sportgetränken, Kaffee und Tee wuchs insgesamt um 6 Prozent.

    Coca-Cola setzte zudem verstärkt auf neue Produkte. Innovationen trugen nach Angaben des Konzerns zum gesamten Absatzwachstum bei. Dazu zählen unter anderem neue Varianten von Coca-Cola Zero sowie regionale Produkte wie Sprite mit Tee-Geschmack in China.

    Fußball-WM stärkt Marken

    Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgte ebenfalls für zusätzliche Aufmerksamkeit. Coca-Cola setzte eine globale Kampagne in mehr als 180 Märkten um. Digitale und soziale Inhalte erzielten laut Unternehmen mehr als 60 Milliarden Kontakte und über 9 Milliarden Videoaufrufe.

    Die Aktivitäten unterstützten das Absatzwachstum der Marke Coca-Cola und der Sportgetränkemarke Powerade. Das Volumen von Powerade stieg im Quartal um 8 Prozent.

    Prognose für 2026 steigt

    Nach dem starken Quartal zeigt sich Coca-Cola für das Gesamtjahr optimistischer. Der Konzern erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von rund 5 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen 4 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt.

    Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Coca-Cola nun mit einem Plus von 9 bis 10 Prozent. Die bisherige Prognose hatte bei 8 bis 9 Prozent gelegen. Der freie Cashflow soll 2026 rund 12,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Zuvor hatte Coca-Cola etwa 12,2 Milliarden US-Dollar erwartet.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 76,93EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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