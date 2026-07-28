EU-Kommission gibt grünes Licht für mögliche Boss-Übernahme

Die Brüsseler Behörde kam demnach zu dem Schluss, dass der angemeldete Zusammenschluss keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfe, da die Unternehmen infolge der geplanten Transaktion nur begrenzte Marktpositionen innehätten. Die Transaktion betreffe vor allem die Herstellung und den Einzelhandel mit hochwertiger Bekleidung, Schuhen und Accessoires.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Einer Übernahme des deutschen Bekleidungsherstellers Hugo Boss durch die britische Frasers Group steht nach den Wettbewerbsregeln der EU nichts entgegen. Die Europäische Kommission genehmigte die mögliche Übernahme der alleinigen Kontrolle über den schwäbischen Bekleidungshersteller, wie sie mitteilte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Boss empfiehlt Aktionären Ablehnung



Anfang des Monats hatten Vorstand und Aufsichtsrat von Hugo Boss den Aktionären empfohlen, das Angebot des Großaktionärs Frasers Group abzulehnen. Der Angebotspreis spiegle den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider, hieß es.

Seit Mitte Juni versucht die Frasers Group im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Sie bieten 38 Euro je Anteilsschein. Die Frasers Group ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt. An Hugo Boss ist die Gruppe mittlerweile mit etwas mehr als 30 Prozent direkt beteiligt. Das Übernahmeangebot wurde bis Mitte August verlängert.

Boss erwartet Umsatzrückgang



Boss aus Metzingen hat weltweit 20.000 Beschäftigte, davon mehr als 4.400 in Deutschland. Der Modekonzern hat aktuell mit der mauen Kauflaune seiner Kundinnen und Kunden zu kämpfen. Für das laufende Jahr erwartet das Management einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 300 Millionen bis 350 Millionen Euro erreichen. 2025 wurde ein Umsatz von rund 4,3 Milliarden Euro bei einem operativen Ergebnis von 391 Millionen Euro verbucht.

Die EU-Kommission kontrolliert Unternehmenszusammenschlüsse, wenn die beteiligten Firmen bestimmte Umsatzschwellen überschreiten und in mehreren EU-Staaten tätig sind. Dabei prüft die Kommission, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen könnte./rdz/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 37,94 auf Tradegate (28. Juli 2026, 12:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -0,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,05 %. Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd.. Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -13,02 %/+5,43 % bedeutet.





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