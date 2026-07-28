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    Umfrage

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    Familie und Beruf noch immer schwer zu vereinbaren

    Für Sie zusammengefasst
    • Vereinbarkeit von Beruf und Familie schwierig
    • Frauen sind deutlich unzufriedener als Männer
    • Fehlende Kita und Schulbetreuung für Kinder
    Umfrage - Familie und Beruf noch immer schwer zu vereinbaren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Beruf und Familie lassen sich nach einer Umfrage in Deutschland noch immer schwer miteinander vereinbaren. Besonders Frauen sind mit den gegebenen Bedingungen unzufrieden. Als Manko werden zum Beispiel fehlende Kita-Plätze und Betreuungsangebote für Schulkinder gesehen. Das ergab eine Online-Befragung von 2.000 erwerbstätigen Eltern, zu deren Haushalt Kinder bis zum Alter von 18 Jahren gehörten, im Zeitraum vom 18. Juni bis 6. Juli. Auftraggeber war der Sozialverband Deutschland (SoVD), ausführendes Meinungsforschungsinstitut Civey in Berlin.

    "Sehr schlecht" oder "eher schlecht" sind nach Ansicht von 43 Prozent der Befragten Familien und Beruf miteinander zu vereinbaren (Frauen: 48 Prozent, Männer: 38 Prozent). "Sehr gut" oder "eher gut" schätzen das 36 Prozent ein. 21 Prozent sind bei der Frage unentschieden.

    Die Verfügbarkeit von Kita-Plätzen und Betreuungsangeboten für Schulkinder nach Unterrichtsende halten 31 Prozent für ausreichend, aber 55 Prozent sehen das nicht so. 34 Prozent der befragten Männer und 40 Prozent der Frauen sehen die Möglichkeiten, die Arbeitszeiten bei ihren Arbeitgebern an familiäre Bedürfnisse anzupassen, als unzureichend an./brd/DP/jha






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