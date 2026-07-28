DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach schlechten Nachrichten des US-Wettbewerbers Danaher habe die Quartalsbilanz der Göttinger für Erleichterung gesorgt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Pharmazulieferers habe seine Ankündigungen in die Realität umgesetzt./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 212EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 284
Kursziel alt: 284
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 284
Kursziel alt: 284
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