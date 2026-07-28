Bechtle knackt Erwartungen: Diese Zahlen lassen Anleger jubeln

Konkret stieg das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal um etwa 18 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte um mehr als 16 Prozent auf circa 1,73 Milliarden Euro und lag damit spürbar über den am Markt erwarteten 1,57 Milliarden Euro.

Der IT-Dienstleister Bechtle hat mit seinen vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen und die Prognose für das laufende Jahr deutlich angehoben. Das Analysehaus mwb research reagierte umgehend und erhöhte das Kursziel für die Aktie von 41 auf 45 Euro, die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Beim aktuellen Kurs von 32,30 Euro ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Bechtle-Aktie reagiert am Dienstag mit einem kräftigen Kursplus von mehr als 13 Prozent auf die Zahlen-Überraschung. Dennoch notierten die Papiere seit Jahresanfang rund 17 Prozent im Minus. Anfang Februar hatte das Management Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick in die Flucht geschlagen.

Umso größer fiel die Erleichterung am Dienstag aus: Beim Gewinn vor Steuern übertraf Bechtle die Prognosen: Mit rund 80 Millionen Euro fiel das Ergebnis mehr als 20 Prozent höher aus als im Vorjahr und lag ebenfalls über der Konsensschätzung von 71,9 Millionen Euro. Nach Angaben des Unternehmens verteilte sich das Wachstum breit über alle Segmente und Kundengruppen, hinzu kommt ein Rekordauftragsbestand.

Als Reaktion auf den starken Geschäftsverlauf schraubte das Management die Jahresziele nach oben: Statt zuvor 0 bis 5 Prozent erwartet Bechtle nun ein Umsatz- und Gewinnwachstum von jeweils 5 bis 10 Prozent, beim Geschäftsvolumen sollen es sogar mehr als 10 Prozent werden.

Analyst Harald Hof von mwb research sieht darin mehr als nur einen glücklichen Einzelquartal-Ausreißer. Die Anhebung spiegele demnach nicht nur ein starkes einzelnes Quartal wider, sondern auch eine bessere Sichtbarkeit für das zweite Halbjahr. Entsprechend passte er auch seine eigenen Schätzungen an: Für das Gesamtjahr rechnet er nun mit einem Umsatz von etwa 6,8 Milliarden Euro, einem Gewinn vor Steuern von 350 Millionen Euro und einem Gewinn je Aktie von 1,96 Euro.

Trotz der Anhebung bleiben die Prognosen für die zweite Jahreshälfte vorsichtig kalkuliert, für die Analysten deutet sich hier sogar noch Luft nach oben an. Sollte sich das Tempo aus dem zweiten Quartal fortsetzen, seien weitere Anpassungen der Schätzungen nach oben durchaus wahrscheinlich. Ob sich das Momentum tatsächlich hält, dürfte sich unter anderem daran entscheiden, wie stark das organische Wachstum ausfällt und wie sich die Kostenstruktur des Konzerns entwickelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,59 % und einem Kurs von 36,78EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:16 Uhr) gehandelt.





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