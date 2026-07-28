🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Aktie schießt 13% hoch!

    1553 Aufrufe 1553 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle knackt Erwartungen: Diese Zahlen lassen Anleger jubeln

    Bechtle überrascht mit vorläufigen Q2-Zahlen und hebt die Jahresprognose an. Die Aktie explodiert und ein Analyst reagiert mit einem satten Kursziel-Sprung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bechtle übertrifft Q2-Erwartungen und hebt Prognose an
    • Aktie steigt über 13 Prozent auf Kursziel 45 Euro
    • Umsatz 1,73 Mrd und Ergebnis vor Steuern rund 80 Mio
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie schießt 13% hoch! - Bechtle knackt Erwartungen: Diese Zahlen lassen Anleger jubeln
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield Photography

    Der IT-Dienstleister Bechtle hat mit seinen vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen und die Prognose für das laufende Jahr deutlich angehoben. Das Analysehaus mwb research reagierte umgehend und erhöhte das Kursziel für die Aktie von 41 auf 45 Euro, die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Beim aktuellen Kurs von 32,30 Euro ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent.

    Konkret stieg das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal um etwa 18 Prozent auf 2,27 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte um mehr als 16 Prozent auf circa 1,73 Milliarden Euro und lag damit spürbar über den am Markt erwarteten 1,57 Milliarden Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bechtle!
    Short
    41,90€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 7,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27,41€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 6,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Bechtle-Aktie reagiert am Dienstag mit einem kräftigen Kursplus von mehr als 13 Prozent auf die Zahlen-Überraschung. Dennoch notierten die Papiere seit Jahresanfang rund 17 Prozent im Minus. Anfang Februar hatte das Management Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick in die Flucht geschlagen.

    Umso größer fiel die Erleichterung am Dienstag aus: Beim Gewinn vor Steuern übertraf Bechtle die Prognosen: Mit rund 80 Millionen Euro fiel das Ergebnis mehr als 20 Prozent höher aus als im Vorjahr und lag ebenfalls über der Konsensschätzung von 71,9 Millionen Euro. Nach Angaben des Unternehmens verteilte sich das Wachstum breit über alle Segmente und Kundengruppen, hinzu kommt ein Rekordauftragsbestand.

    Bechtle

    +1,69 %
    +7,14 %
    +5,26 %
    +11,11 %
    -18,92 %
    -2,44 %
    ISIN:US07558Q1031WKN:A2P7ZD
    Bechtle direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Als Reaktion auf den starken Geschäftsverlauf schraubte das Management die Jahresziele nach oben: Statt zuvor 0 bis 5 Prozent erwartet Bechtle nun ein Umsatz- und Gewinnwachstum von jeweils 5 bis 10 Prozent, beim Geschäftsvolumen sollen es sogar mehr als 10 Prozent werden.

    Analyst Harald Hof von mwb research sieht darin mehr als nur einen glücklichen Einzelquartal-Ausreißer. Die Anhebung spiegele demnach nicht nur ein starkes einzelnes Quartal wider, sondern auch eine bessere Sichtbarkeit für das zweite Halbjahr. Entsprechend passte er auch seine eigenen Schätzungen an: Für das Gesamtjahr rechnet er nun mit einem Umsatz von etwa 6,8 Milliarden Euro, einem Gewinn vor Steuern von 350 Millionen Euro und einem Gewinn je Aktie von 1,96 Euro.

    Trotz der Anhebung bleiben die Prognosen für die zweite Jahreshälfte vorsichtig kalkuliert, für die Analysten deutet sich hier sogar noch Luft nach oben an. Sollte sich das Tempo aus dem zweiten Quartal fortsetzen, seien weitere Anpassungen der Schätzungen nach oben durchaus wahrscheinlich. Ob sich das Momentum tatsächlich hält, dürfte sich unter anderem daran entscheiden, wie stark das organische Wachstum ausfällt und wie sich die Kostenstruktur des Konzerns entwickelt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,59 % und einem Kurs von 36,78EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:16 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,62, was eine Steigerung von +4,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie schießt 13% hoch! Bechtle knackt Erwartungen: Diese Zahlen lassen Anleger jubeln Bechtle überrascht mit vorläufigen Q2-Zahlen und hebt die Jahresprognose an. Die Aktie explodiert und ein Analyst reagiert mit einem satten Kursziel-Sprung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     