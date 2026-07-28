JPMorgan hebt Ziel für BNP Paribas auf 119 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 107,8 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,59 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 118,75 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 136,00EUR was eine Bandbreite von -8,16 %/+26,16 % bedeutet.