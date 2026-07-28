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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für BNP Paribas auf 119 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel BNP Paribas auf 119 Euro
    • Einstufung beibehalten als Overweight durch JPMorgan
    • Starke Ertragsdynamik und höhere Kapitalausschüttungen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für BNP Paribas auf 119 Euro - 'Overweight'
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 110 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee betonte am Dienstag die starke Ertragsdynamik sowie die steigenden Kapitalausschüttungen der französischen Bank. Sie hält die Ziele für 2026 für konservativ und die Aktienbewertung für günstig./ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 10:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 10:39 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 107,8 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 118,75 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 136,00EUR was eine Bandbreite von -8,16 %/+26,16 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 119 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 119,00, was eine Steigerung von +10,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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