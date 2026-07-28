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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Ziel für LVMH auf 645 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel LVMH von 650 auf 645 Euro
    • Einstufung bleibt Buy trotz leicht gesenktem Ziel
    • Ordentliche Q2 Zahlen Wachstum langsamer laut Pusz
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für LVMH auf 645 Euro - 'Buy'
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 645 Euro gesenkt, die Einstufung gleichwohl auf "Buy" belassen. Der Luxushersteller habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Dienstag in einer Analyse. An der Wachstumsdebatte dürfte dies aber nichts ändern. Nach wie vor gefällt Pusz die Aktie, auch wenn das Tempo der Verbesserungen etwas langsamer sei als erwartet. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/ajx/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 458,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -5,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 225,02 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von +12,67 %/+43,60 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 645 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 645,00, was eine Steigerung von +38,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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