ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für LVMH auf 645 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel LVMH von 650 auf 645 Euro
- Einstufung bleibt Buy trotz leicht gesenktem Ziel
- Ordentliche Q2 Zahlen Wachstum langsamer laut Pusz
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 645 Euro gesenkt, die Einstufung gleichwohl auf "Buy" belassen. Der Luxushersteller habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Dienstag in einer Analyse. An der Wachstumsdebatte dürfte dies aber nichts ändern. Nach wie vor gefällt Pusz die Aktie, auch wenn das Tempo der Verbesserungen etwas langsamer sei als erwartet. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/ajx/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 458,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -5,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 225,02 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von +12,67 %/+43,60 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 645 Euro
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Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014
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Die 20, 50 Tageslinie von LVMH wurde durchbrochen, von Sortimentsbereinigungen war auch zu hören. Kauf Empfehlungen wurden merklich angehoben. Nun warten alle auf steigende Kurse. Auch Stock Screener sieht in der Aktie für dieses Jahr ein beachtliches Potential. LVMH ist wohl eine Überlegung wert.