UBS senkt Ziel für LVMH auf 645 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 458,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -5,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 225,02 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von +12,67 %/+43,60 % bedeutet.