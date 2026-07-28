NIOB schließt Bohrprogramm 2026 in Bardy ab

In allen acht Bohrlöchern wurde der anvisierte Pegmatit-Gangschwarm durchteuft; die Analyseergebnisse stehen noch aus

Vancouver, British Columbia / 28. Juli 2026 / IRW-Press / Visuelle Beobachtungen aus den Bohrungen von North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („NIOB” oder das „Unternehmen“) im Konzessionsgebiet Bardy zeigen, dass der Ansatz des Unternehmens bei der Zielauswahl Früchte zu tragen scheint. Die Bohrlöcher wurden an Zielen angesetzt, an denen es Überschneidungen von Radon-Daten, hochauflösenden Magnetikdaten und den Ergebnissen der Oberflächenkartierung gibt. Der Bohrkern wurde zur Analyse eingereicht.

„Jedes fertiggestellte Bohrloch erweitert unser Verständnis der Pegmatitsysteme, die im Grenville District in Québec lagern“, sagte Murray Nye, CEO von NIOB. „Wir konzentrieren uns auf diese Systeme, da sie vielversprechend für Niob und Seltene Erden und auch wesentlich dafür sind, unser langfristiges Ziel zu erreichen, uns zu einem führenden Anbieter kritischer Mineralien zu entwickeln.“

Highlights aus der visuellen Bohrkernprotokollierung

- Im Konzessionsgebiet Bardy in der Provinz Grenville in Quebec, in der Region von La Tuque, Mauricie, wurden acht Bohrlöcher über 1.554,00 Meter gebohrt.

- Die Proben wurden zur Analyse auf mehrere Elemente und Seltenerdmetalle (REE) eingereicht; die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen und gemäß den QS/QK-Protokollen des Unternehmens verifiziert wurden.

- Jedes in Bardy ausgeführte Bohrloch traf auf den anvisierten Schwarm von syenitischen bis granitischen Pegmatitgängen, wobei in den meisten Bohrlöchern seltenerdhaltige Mineralien – vorwiegend Allanit – protokolliert wurden. Wie schon früher gemeldet, wurde in Bohrloch BBY-2026-006 ein Abschnitt von 8,0 Metern mit syenitischem Pegmatit von 139,70 m bis 147,70 m durchteuft, einschließlich einer Zone von 0,20 Metern, die Allanit im Kern enthielt.

- Grobe seltenerdhaltige Mineralien mit einer Breite von bis zu etwa 2 Zentimetern, die als Allanit interpretiert werden, wurden visuell im Bohrkern festgestellt.

- Das Bohrprogramm wurde von Laurentia Geological Services durchgeführt, und der Bohrkern wurde zur Analyse bei SGS Canada Inc. in Val-d’Or, Québec, eingereicht.

Ziel des Diamantbohrprogramms 2026 in Bardy war es, die niob- und seltenerdhaltigen Systeme zu durchteufen. Das Konzessionsgebiet gehört zu dem großflächigen Konzessionsblock von NIOB mit kritischen Mineralien in der Provinz Grenville in Québec. Die Bohrziele wurden durch die Zusammenführung der Daten von Radon-/Gasmessungen im Boden, einer hochauflösenden Magnetik-Untersuchung mittels Drohne sowie der geologischen Kartierung an der Oberfläche definiert.

Die nächsten Schritte

Einreichung des verbleibenden Bohrkerns bei SGS Canada Inc. zur Multi-Element- und Seltenerd-Analyse. Veröffentlichung der Analyseergebnisse (Assays) bei Eingang und Abgleich der Ergebnisse mit den QA/QC-Protokollen des Unternehmens (zertifizierte Referenzmaterialien, Leer- und Doppelproben) durch einen qualifizierten Sachverständigen. Durchführung petrographischer und mineralogischer Untersuchungen an ausgewählten Pegmatit-Abschnitten zur Bestätigung der Identität der seltenerdhaltigen Mineralien, einschließlich des möglichen Allanits. Integration aller 16 Bohrlöcher in das geologische Modell zwecks Definition der Orientierung, der Kontinuität und der wahren Mächtigkeit des mineralisierten Pegmatits.

Abbildung 1. Bohrkern aus Bohrloch BBY‑2026‑002 (82,30–82,50 m): syenogranitischer Pegmatit mit einem graduellen Kontakt, der durch zunehmende Korngröße gekennzeichnet ist und vereinzelt 1–2 mm große Allanitkörner enthält. Identifizierung der Mineralien durch visuelle Kernprotokollierung; bis zur Bestätigung durch das Labor als Allanit interpretiert.

Abbildung 2. BBY‑2026‑004: 35,50–35,65 m – starke lokale Szintillometer-Anomalie; eine 2 cm große längliche, bräunlich-schwarze Ansammlung, die überwiegend aus Allanit besteht, mit einigen Apatitkörnern im Millimeterbereich und Biotit. Vorkommen in pegmatitischem Gestein, mittelkörnig bis pegmatitisch, heterogen, mit Quarz-Syenit-Zusammensetzung.

Abbildung 3. Bohrkern aus Bohrloch BBY‑2026‑006 (8,25–8,35 m): pegmatitisches Syenogranit-Mobilisat mit reichlich bräunlichem, in Clustern auftretendem Allanit im Bereich von mehreren Millimetern, vergesellschaftet mit Orthopyroxen und Biotit. Identifizierung der Mineralien durch visuelle Kernprotokollierung; bis zur Bestätigung durch das Labor als Allanit interpretiert.

Grundlage der Offenlegung: Visuelle Protokollierung und qualitative Instrumente

Die in dieser Pressemitteilung genannten Mineralienbestimmungen und Beobachtungen basieren ausschließlich auf der visuellen Kernprotokollierung und qualitativen Feldinstrumenten (einschließlich Untersuchungen mittels Hand-Szintillometer).

Die Beschreibung der seltenerdhaltigen Mineralien, einschließlich der Interpretation, dass es sich bei der dominierenden Phase möglicherweise um Allanit handelt, ist vorläufiger Natur, weist inhärente Unsicherheiten auf und bedarf noch der Bestätigung durch die Laboranalyse; eine solche Identifizierung ist kein Ersatz für eine Analyse. Bei den gemeldeten Pegmatit-Mächtigkeiten handelt es sich um Bohrkernlängen (bohrlochabwärts), nicht um die wahren Mächtigkeiten. Messwerte eines Hand-Szintillometers wurden am Bohrkern zur qualitativen Unterstützung der Kernprotokollierung erhoben und haben lediglich orientierenden Charakter; sie sind nicht als quantitative Ergebnisse für die Zwecke der Offenlegung von Mineralvorkommen anerkannt.

Die Proben werden bei SGS Canada Inc. eingereicht, einem akkreditierten Labor in Val-d’Or, Quebec, das vom Unternehmen unabhängig ist. Die geochemischen Ergebnisse, einschließlich etwaiger quantitativer Gehalte von Seltenerdmetallen, Niob oder anderen Metallen, werden nach Eingang der Analyseergebnisse und nach Abschluss der Qualitätssicherungsprüfung gemeldet.

In dieser Pressemitteilung werden keine quantitativen Konzentrationen von Seltenerdmetallen, Niob oder anderen Metallen veröffentlicht. Quantitative geochemische Ergebnisse werden erst nach der Laboranalyse und der Überprüfung durch einen qualifizierten Sachverständigen anhand von Qualitätssicherungsdaten aus zertifiziertem Referenzmaterial, Leer- und Doppelproben veröffentlicht.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und freigegeben.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Assets mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Mineralen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Konzessionspaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „potenziell“, „möglich“, „wird“, „plant“, „setzt fort“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten „werden“, „könnten“, „würden“ oder „sollten“.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: (i) der Einreichung von Bohrkernen bei SGS Canada Inc. sowie des voraussichtlichen Zeitpunkts und der Veröffentlichung der Analyseergebnisse (Assays); (ii) der Auswertung der visuellen Kernprotokolle, einschließlich des Vorkommens und der Identifizierung von Seltenerdmineralien wie Allanit; (iii) das Potenzial der Pegmatitsysteme Bardy und Blanchette, Mineralisationen mit Seltenerdelementen zu beherbergen; (iv) die Pläne des Unternehmens, die Einreichung der Proben, die petrographischen und mineralogischen Untersuchungen abzuschließen und sein geologisches Modell zu aktualisieren; sowie (v) den Abschluss und die interpretierten Beobachtungen des Bardy-Blanchette-Bohrprogramms 2026.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass Analyseergebnisse (Assays) die visuellen Beobachtungen nicht bestätigen; die mit der visuellen Identifizierung von Mineralisierungen verbundene Ungewissheit; Risiken im Zusammenhang mit Exploration und Erschließung; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Verzögerungen bei Labor- und Analysearbeiten; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den Dokumenten zur laufenden Offenlegung des Unternehmens erläutert werden, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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Die North American Niobium and Critical Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 0,108EUR auf Frankfurt (28. Juli 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.