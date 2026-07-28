ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der Testphase für die Counter-UAS-Drohnenplattform Interceptor P-1

VANCOUVER, British Columbia / 28. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist – hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der ersten Flugtestphase ihrer Abfangdrohne Interceptor P-1 begonnen hat. Diese kostengünstige und autonome Einweg-Drohnenabwehrplattform wurde zum physischen Abfangen feindlicher unbemannter Luftfahrzeuge (UAS) entwickelt.

Der Beginn der Testphase ist für das Unternehmen ein entscheidender Schritt beim Ausbau seines Drohnenabwehrportfolios und ganzheitlichen Verteidigungssystems. Der Interceptor P-1 ist als autonome Einweg-Abfangdrohne mit Senkrechtstart und -landung (VTOL) konzipiert und bietet eine kostengünstige Alternative zu den herkömmlichen raketenbasierten Drohnenabwehrsystemen und zur Bekämpfung von Drohnenschwärmen mit millionenschweren Raketen in der asymmetrischen Kriegsführung.

„Unser Entwicklungsteam hat einen wichtigen Meilenstein erreicht – wir starten nun mit unseren Flugtests mit dem Interceptor P-1“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Bei diesem Programm geht es um die Validierung der Flugeigenschaften, der autonomen Fähigkeiten und der Systemzuverlässigkeit des Luftfahrzeugs, bevor zunehmend komplexere Abfangübungen in Angriff genommen werden. Wir beobachten international eine steigende Nachfrage nach kostengünstigen Drohnenabwehrlösungen, nachdem sich immer mehr Militärorganisationen und Betreiber kritischer Infrastruktureinrichtungen nach kosteneffizienten Methoden umsehen, um sich gegen die starke Zunahme an Drohnenbedrohungen zu wappnen.“

Die erste Flugtestkampagne, die vom ZenaDrone-Entwicklungsteam auf dem Testgelände des Unternehmens unweit der Betriebsanlage in Mesa (Arizona) durchgeführt wird, dient der Bewertung von Senkrechtstart- und Landeleistung, Manövrierfähigkeit bei hohen Geschwindigkeiten, Zielerfassungs- und Tracking-Algorithmen, Steuer- und Leitsystemen und Kommunikationszuverlässigkeit. In den nachfolgenden Phasen sind autonome Zielverfolgung, Übungen zum Abfangen beweglicher Ziele, Einsatzszenarien mit mehreren Drohnen sowie die Einbindung der unternehmenseigenen Zena-AI-Counter-UAS-Kommandosoftware geplant.

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