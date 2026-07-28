🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZenatech AktievorwärtsNachrichten zu Zenatech
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der Testphase für die Counter-UAS-Drohnenplattform Interceptor P-1

    ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der Testphase für die Counter-UAS-Drohnenplattform Interceptor P-1
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mit der kostengünstigen autonomen VTOL-Abfangdrohne erweitert das Unternehmen sein integriertes Counter-UAS-Portfolio und Verteidigungssystem.

     

    VANCOUVER, British Columbia / 28. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist – hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der ersten Flugtestphase ihrer Abfangdrohne Interceptor P-1 begonnen hat. Diese kostengünstige und autonome Einweg-Drohnenabwehrplattform wurde zum physischen Abfangen feindlicher unbemannter Luftfahrzeuge (UAS) entwickelt.

     

    Der Beginn der Testphase ist für das Unternehmen ein entscheidender Schritt beim Ausbau seines Drohnenabwehrportfolios und ganzheitlichen Verteidigungssystems. Der Interceptor P-1 ist als autonome Einweg-Abfangdrohne mit Senkrechtstart und -landung (VTOL) konzipiert und bietet eine kostengünstige Alternative zu den herkömmlichen raketenbasierten Drohnenabwehrsystemen und zur Bekämpfung von Drohnenschwärmen mit millionenschweren Raketen in der asymmetrischen Kriegsführung.

     

    „Unser Entwicklungsteam hat einen wichtigen Meilenstein erreicht – wir starten nun mit unseren Flugtests mit dem Interceptor P-1“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Bei diesem Programm geht es um die Validierung der Flugeigenschaften, der autonomen Fähigkeiten und der Systemzuverlässigkeit des Luftfahrzeugs, bevor zunehmend komplexere Abfangübungen in Angriff genommen werden. Wir beobachten international eine steigende Nachfrage nach kostengünstigen Drohnenabwehrlösungen, nachdem sich immer mehr Militärorganisationen und Betreiber kritischer Infrastruktureinrichtungen nach kosteneffizienten Methoden umsehen, um sich gegen die starke Zunahme an Drohnenbedrohungen zu wappnen.“

     

    Die erste Flugtestkampagne, die vom ZenaDrone-Entwicklungsteam auf dem Testgelände des Unternehmens unweit der Betriebsanlage in Mesa (Arizona) durchgeführt wird, dient der Bewertung von Senkrechtstart- und Landeleistung, Manövrierfähigkeit bei hohen Geschwindigkeiten, Zielerfassungs- und Tracking-Algorithmen, Steuer- und Leitsystemen und Kommunikationszuverlässigkeit. In den nachfolgenden Phasen sind autonome Zielverfolgung, Übungen zum Abfangen beweglicher Ziele, Einsatzszenarien mit mehreren Drohnen sowie die Einbindung der unternehmenseigenen Zena-AI-Counter-UAS-Kommandosoftware geplant.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der Testphase für die Counter-UAS-Drohnenplattform Interceptor P-1 Mit der kostengünstigen autonomen VTOL-Abfangdrohne erweitert das Unternehmen sein integriertes Counter-UAS-Portfolio und Verteidigungssystem. VANCOUVER, British Columbia / 28. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     