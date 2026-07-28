AKTIE IM FOKUS
Abstufung durch Exane BNP beendet Erholung von FMC vorerst
- Exane BNP stuft FMC von Neutral auf Underperform ab
- Aktien fallen 2,2 Prozent auf knapp 43 Euro
- Solvet erwartet niedrigere US Dialysevolumina
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der jüngsten Erholung der Aktien von FMC haben diese am Dienstag einen Dämpfer erhalten. Das französische Investmenthaus Exane BNP stufte die Papiere des Dialysedienstleisters von "Neutral" auf "Underperform" ab. Daraufhin verloren sie am späten Mittag 2,2 Prozent auf knapp 43 Euro. Am Vortag waren sie mit knapp 44 Euro auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres geklettert.
Analyst Hugo Solvet prognostiziert, dass auf dem wichtigen US-Dialysemarkt die Volumina der Behandlungen noch für längere Zeit auf niedrigerem Niveau verharren dürften. Seit Jahresbeginn sei der Aktienkurs von FMC um 6 Prozent gestiegen, vom Tief Anfang Mai sogar um mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig seien die Konsensschätzungen aber gesunken./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 42,94 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,55 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -28,04 %/+2,14 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802
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