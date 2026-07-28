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    Mein Top 5 Robotik-Aktien

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    Apple: Wieder Nr. 1, ASML: Burggraben wird kleiner und Mercedes: Zahlen

    Helle Aufregung bei KI-Aktien. China löst den nächsten Abverkauf in der Branche aus. Im Reich der Mitte werden jetzt wohl auch Lithographie-Maschinen in Serie gebaut. Muss ASML um seinen Burggraben fürchten?

    Für Sie zusammengefasst
    • China produziert Lithographieanlagen, ASML bedroht
    • Robotik als Multi-Billionenmarkt und Anlagechance
    • Apple als stabiler Hafen und Nr.1 der Techwerte
    Mein Top 5 Robotik-Aktien - Apple: Wieder Nr. 1, ASML: Burggraben wird kleiner und Mercedes: Zahlen
    Foto: wallstreetONLINE

    Robotik-Aktien: Tristes oder rennen die Kurse bald los

    Humanoide Helfer, autonome Logistik-Zentren oder hochmoderne Industrie-Greifer: Die Robotik-Revolution läuft parallel zum KI-Hype. Ein Multi-Billionen-Markt, der erst am Anfang steht. Wie sollten Anleger sich positionieren? Vom Pure-Player bei humanoiden Robotern, bis zur kleinen, aussichtsreichen Sparte in riesigen Konzernen ist alles möglich. 

    Apple: Der sichere Hafen im KI-Chaos?

    Der Techriese aus Cupertino hat Nvidia wieder die Krone als wertvollster Konzern der Welt abgejagt. Während viele KI-Highflyer unter starken Gewinnmitnahmen leiden, zieht das Papier von Apple imm weiter in die Höhe. Ist der iPhone-Produzent der sichere Hafen in den stürmischen KI-Zeiten?

     

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    Mercedes: Auf der Überholspur oder größere Panne?

    Man kann es fast schon nicht mehr hören. Seit Jahren stöhnen die deutschen Autobauer über die schwierige Lage auf dem chinesischen Markt. Was keiner offen sagen will: Die chinesischen Produzenten bieten mittlerweile mehr Auto für weniger Geld. Trotzdem werden die Zahlen von Mercedes heute freundlich aufgenommen. Immerhin konnten die Stuttgarter den operativen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern. 

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    ASML: China greift an – bröckelt der Burggraben?

    Thema des Tages – Robotik-Aktien

    ETF: Robotic & Drohnen

    Meine Top 5 Robotik-Aktien

    Der spekulativste Robotik-Play

    Applied Digital: Zahlen stoppen Kursverfall

    Apple: Wieder die Nr.1

    Barclays: Kurssturz nach guten Zahlen

    Unilever: Erholung wird immer konkreter

    DroneShield: Kurssturz nach Margen-Warnung

    DAX: Gewinne wieder abgegeben

    Mercedes: Euphorie nach Zahlen verfliegt etwas

    Teamviewer: Zahlen überzeugen nicht

    Bechtle: Kurssprung nach vorläufigen Zahlen

    Mutares: Car-Sharing-Geschäft von Stellantis gekauft

    Depots: Telekom-Schein wieder im Plus

    Zuschauerfragen

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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