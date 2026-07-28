Mein Top 5 Robotik-Aktien
Apple: Wieder Nr. 1, ASML: Burggraben wird kleiner und Mercedes: Zahlen
Helle Aufregung bei KI-Aktien. China löst den nächsten Abverkauf in der Branche aus. Im Reich der Mitte werden jetzt wohl auch Lithographie-Maschinen in Serie gebaut. Muss ASML um seinen Burggraben fürchten?
- China produziert Lithographieanlagen, ASML bedroht
- Robotik als Multi-Billionenmarkt und Anlagechance
- Apple als stabiler Hafen und Nr.1 der Techwerte
Robotik-Aktien: Tristes oder rennen die Kurse bald los
Humanoide Helfer, autonome Logistik-Zentren oder hochmoderne Industrie-Greifer: Die Robotik-Revolution läuft parallel zum KI-Hype. Ein Multi-Billionen-Markt, der erst am Anfang steht. Wie sollten Anleger sich positionieren? Vom Pure-Player bei humanoiden Robotern, bis zur kleinen, aussichtsreichen Sparte in riesigen Konzernen ist alles möglich.
Apple: Der sichere Hafen im KI-Chaos?
Der Techriese aus Cupertino hat Nvidia wieder die Krone als wertvollster Konzern der Welt abgejagt. Während viele KI-Highflyer unter starken Gewinnmitnahmen leiden, zieht das Papier von Apple imm weiter in die Höhe. Ist der iPhone-Produzent der sichere Hafen in den stürmischen KI-Zeiten?
Mercedes: Auf der Überholspur oder größere Panne?
Man kann es fast schon nicht mehr hören. Seit Jahren stöhnen die deutschen Autobauer über die schwierige Lage auf dem chinesischen Markt. Was keiner offen sagen will: Die chinesischen Produzenten bieten mittlerweile mehr Auto für weniger Geld. Trotzdem werden die Zahlen von Mercedes heute freundlich aufgenommen. Immerhin konnten die Stuttgarter den operativen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern.
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ASML: China greift an – bröckelt der Burggraben?
Thema des Tages – Robotik-Aktien
Der spekulativste Robotik-Play
Applied Digital: Zahlen stoppen Kursverfall
Barclays: Kurssturz nach guten Zahlen
Unilever: Erholung wird immer konkreter
DroneShield: Kurssturz nach Margen-Warnung
Mercedes: Euphorie nach Zahlen verfliegt etwas
Teamviewer: Zahlen überzeugen nicht
Bechtle: Kurssprung nach vorläufigen Zahlen
Mutares: Car-Sharing-Geschäft von Stellantis gekauft
Depots: Telekom-Schein wieder im Plus
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge