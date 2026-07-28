Apple: Wieder Nr. 1, ASML: Burggraben wird kleiner und Mercedes: Zahlen

Robotik-Aktien: Tristes oder rennen die Kurse bald los

Humanoide Helfer, autonome Logistik-Zentren oder hochmoderne Industrie-Greifer: Die Robotik-Revolution läuft parallel zum KI-Hype. Ein Multi-Billionen-Markt, der erst am Anfang steht. Wie sollten Anleger sich positionieren? Vom Pure-Player bei humanoiden Robotern, bis zur kleinen, aussichtsreichen Sparte in riesigen Konzernen ist alles möglich.

Apple: Der sichere Hafen im KI-Chaos?

Der Techriese aus Cupertino hat Nvidia wieder die Krone als wertvollster Konzern der Welt abgejagt. Während viele KI-Highflyer unter starken Gewinnmitnahmen leiden, zieht das Papier von Apple imm weiter in die Höhe. Ist der iPhone-Produzent der sichere Hafen in den stürmischen KI-Zeiten?

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Mercedes: Auf der Überholspur oder größere Panne?

Man kann es fast schon nicht mehr hören. Seit Jahren stöhnen die deutschen Autobauer über die schwierige Lage auf dem chinesischen Markt. Was keiner offen sagen will: Die chinesischen Produzenten bieten mittlerweile mehr Auto für weniger Geld. Trotzdem werden die Zahlen von Mercedes heute freundlich aufgenommen. Immerhin konnten die Stuttgarter den operativen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern.

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Begrüßung

ASML: China greift an – bröckelt der Burggraben?

Thema des Tages – Robotik-Aktien

ETF: Robotic & Drohnen

Meine Top 5 Robotik-Aktien

Der spekulativste Robotik-Play

Applied Digital: Zahlen stoppen Kursverfall

Apple: Wieder die Nr.1

Barclays: Kurssturz nach guten Zahlen

Unilever: Erholung wird immer konkreter

DroneShield: Kurssturz nach Margen-Warnung

DAX: Gewinne wieder abgegeben

Mercedes: Euphorie nach Zahlen verfliegt etwas

Teamviewer: Zahlen überzeugen nicht

Bechtle: Kurssprung nach vorläufigen Zahlen

Mutares: Car-Sharing-Geschäft von Stellantis gekauft

Depots: Telekom-Schein wieder im Plus

Zuschauerfragen

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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