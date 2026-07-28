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    Cashflow dreht ins Plus

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    Steht Boeing vor dem Befreiungsschlag?

    Boeing liefert mehr Jets aus, erzielt wieder freien Mittelzufluss und meldet einen Rekordauftragsbestand von 715 Milliarden US-Dollar. Trotz höherem Verlust steigt die Aktie. Ist die Wende geschafft?

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordauftragsbestand 715 Mrd US-Dollar und 20 Mrd
    • Freier Mittelzufluss 600 Mio und operativ 1,4 Mrd
    • 47 737er pro Monat geplant und Zertifikat 2026
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Cashflow dreht ins Plus - Steht Boeing vor dem Befreiungsschlag?
    Foto: Ted S. Warren/AP/dpa

    Boeing hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 24,6 Milliarden US-Dollar erzielt. Der Verlust lag nach den offiziellen Rechnungslegungsstandards bei 0,67 US-Dollar je Aktie. Bereinigt verlor der Flugzeugbauer 0,76 US-Dollar je Aktie.

    Der operative Mittelzufluss erreichte 1,4 Milliarden US-Dollar. Der freie Mittelzufluss lag bei 600 Millionen US-Dollar. Höhere Auslieferungen im zivilen Geschäft und eine günstige Entwicklung des Betriebskapitals stützten die Zahlen.

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    Der gesamte Auftragsbestand stieg auf den Rekordwert von 715 Milliarden US-Dollar. Boeing verfügte zudem über liquide Mittel und kurzfristige Wertpapiere von 20 Milliarden US-Dollar.

    "Unser Betrieb ist stabiler geworden, und wichtige Zertifizierungsprogramme verlaufen weiterhin planmäßig", sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg. Der Konzern mache Fortschritte bei Sicherheit, Qualität und zuverlässigen Auslieferungen. In der zweiten Jahreshälfte bleibe jedoch noch viel zu tun.

    Der Umsatz mit Verkehrsflugzeugen erreichte 11,8 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge lag bei minus 2,7 Prozent. Boeing lieferte 171 Maschinen aus und verbuchte 246 Nettobestellungen. Der Auftragsbestand des Bereichs umfasst mehr als 6.200 Flugzeuge im Wert von 597 Milliarden US-Dollar.

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    Die Produktion der 737 soll auf 47 Maschinen pro Monat steigen. Die Flugtests für die Varianten 737-7 und 737-10 sind abgeschlossen. Boeing erwartet die Zertifizierung 2026 und die ersten Auslieferungen 2027. Auch die 777X soll erstmals 2027 ausgeliefert werden.

    Das Geschäft mit Rüstung, Raumfahrt und Sicherheit setzte 7,5 Milliarden US-Dollar um. Verluste von 280 Millionen US-Dollar beim neuen Präsidentenflugzeug belasteten das Ergebnis. Der Servicebereich erzielte einen Umsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar und eine operative Marge von 18,1 Prozent.

    An der Börse wurden vor allem der positive freie Mittelzufluss und die höheren Auslieferungen honoriert. Trotz eines höher als erwarteten bereinigten Verlusts stieg die Boeing-Aktie im vorbörslichen Handel.

    Boeing

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    ISIN:US0970231058WKN:850471
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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 187,7EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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