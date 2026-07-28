Corning Aktie bricht massiv ein - 28.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Corning Aktie. Mit einer Performance von -15,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Corning Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -15,96 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Corning abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -27,05 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -24,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Corning +62,26 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -24,19 % 1 Monat -46,30 % 3 Monate -27,05 % 1 Jahr +159,75 %

Informationen zur Corning Aktie

Stand: 28.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 861 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,93 Mrd.EUR € wert.

Corning Incorporated (NYSE: GLW) today announced its second-quarter 2026 results and provided its outlook for third-quarter 2026. This press release features multimedia. View the full release here: …

So schlagen sich die Wettbewerber von Corning

3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Sumitomo Shoji notiert im Minus, mit -1,71 %. Prysmian notiert im Minus, mit -2,91 %.

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Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.