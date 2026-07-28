Börsen Update
Börsen Update Europa - 28.07. - OMX Stockholm 30 schwach -0,99 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.392,33 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,06 %, Rheinmetall +3,01 %, BMW +2,78 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -6,34 %, Siemens Energy -4,66 %, Fresenius Medical Care -2,18 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:55) bei 32.315,03 PKT und steigt um +0,83 %.
Top-Werte: Bechtle +13,74 %, K+S +4,25 %, Nemetschek +3,76 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -8,05 %, AIXTRON -6,94 %, SUESS MicroTec -5,37 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:36) bei 3.804,70 PKT und fällt um -0,79 %.
Top-Werte: Bechtle +13,74 %, Nemetschek +3,76 %, IONOS Group +2,66 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -8,05 %, AIXTRON -6,94 %, Infineon Technologies -6,34 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:44) bei 6.271,29 PKT und fällt um -0,68 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +4,05 %, Rheinmetall +3,01 %, BMW +2,78 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -6,34 %, Siemens Energy -4,66 %, ASML Holding -4,57 %
Der ATX bewegt sich bei 6.349,28 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,03 %, Raiffeisen Bank International +1,88 %, OMV +0,69 %
Flop-Werte: Palfinger -9,64 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,46 %, Lenzing -5,53 %
Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 14.475,79 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Sika +5,97 %, Nestle +2,25 %, Givaudan +1,59 %
Flop-Werte: Logitech International -2,07 %, ABB -1,81 %, CIE Financiere Richemont -1,22 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.414,20 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: ORANGE +5,68 %, Kering +3,54 %, Capgemini +3,41 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -4,74 %, Air Liquide -3,11 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -2,47 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.207,54 PKT und fällt um -0,99 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,11 %, Volvo Registered (B) +1,63 %, Securitas Shs(B) +1,52 %
Flop-Werte: Alfa Laval -2,79 %, ABB -1,81 %, Sandvik -1,72 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.310,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,67 %, Piraeus Port Authority +2,67 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,49 %
Flop-Werte: Viohalco -4,95 %, Public Power -2,95 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,89 %
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