JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Softwarespezialist habe seine Jahresziele an die Übernahme des US-Anbieters HCSS angepasst, schrieb Joseph George in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bessere Margenentwicklung und der potenziell konservative Ausblick für HCSS seien kleine Pluspunkte, die den Aktienkurs stützen dürften./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,89 % und einem Kurs von 62,75EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was eine Steigerung von +74,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer