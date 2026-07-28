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    Farbenproduzent Sherwin-Williams erhöht Gewinnziel - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Q2 Zuwachs trotz globaler Unsicherheiten und Schwäche
    • Jahresprognose erhöht auf 11,80 bis 12,20 US-Dollar
    • Umsatz +7,5% auf 6,79 Mrd und Gewinn +9,5% auf 844 Mio
    Farbenproduzent Sherwin-Williams erhöht Gewinnziel - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CLEVELAND (dpa-AFX) - Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat im zweiten Quartal trotz weltweiter Konjunkturunsicherheiten und einer Nachfrageschwäche zugelegt. Für das Gesamtjahr wurde das Unternehmen zuversichtlicher und hob sein Gewinnziel an. Die Investitionen in das Wachstum sowie der Fokus auf Neukunden und Marktanteil wirkten, erläuterte Unternehmenschefin Heidi Petz bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag laut Mitteilung. Die im Dow Jones Industrial notierte Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.

    Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich vor allem dank Preiserhöhungen um 7,5 Prozent auf 6,79 Milliarden US-Dollar (rund 5,96 Mrd Euro). Der für Analysten wichtige bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 9,5 Prozent auf 3,70 Dollar. Mit beiden Kennziffern übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um fast 12 Prozent auf knapp 844 Millionen Dollar.

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    Für das laufende Jahr peilt der Farbenproduzent nun ein bereinigtes Ergebnis von 11,80 bis 12,20 Dollar je Anteilsschein an, nach 11,43 Dollar im Vorjahr. Zuvor hatte der Konzern jeweils 30 Cent weniger eingeplant. Der Umsatz soll weiterhin im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Im dritten Quartal soll der Erlös im gleichen Tempo zulegen./mne/nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Die Sherwin-Williams Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 293,5 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sherwin-Williams Aktie um +9,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams bezifferte sich zuletzt auf 72,39 Mrd..





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