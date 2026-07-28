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    Neue Air Force One hält Boeing tief in der Verlustzone

    Für Sie zusammengefasst
    • Air Force One Mehrkosten drückten Boeing zurück
    • Quartalsverlust 428 Millionen Dollar deutlich geringer
    • Umsatz stieg 8 Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar
    Neue Air Force One hält Boeing tief in der Verlustzone
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    ARLINGTON (dpa-AFX) - Weitere Mehrkosten für den nächsten Präsidenten-Jet Air Force One haben den kriselnden Flugzeugbauer Boeing auf seinem Erholungskurs zurückgeworfen. Im zweiten Quartal blieb der US-Konzern auch deshalb tief in den roten Zahlen. Allerdings lag der Verlust mit 428 Millionen US-Dollar (376 Mio Euro) etwa 30 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie Boeing am Dienstag in Arlington mitteilte. Und im Tagesgeschäft sprudelten die Einnahmen dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen unerwartet stark.

    So erzielte Boeing einen bereinigten freien Barmittelzufluss von 631 Millionen Dollar nach einem Abfluss von 200 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten damit gerechnet, dass der Konzern auch diesmal wieder Geld verbrennen würde.

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    Doch für den Hersteller zahlte sich aus, dass er deutlich mehr Passagier- und Frachtflugzeuge auslieferte. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Allerdings schlugen Entwicklung und Bau der neuen Air Force One für den US-Präsidenten mit weiteren 280 Millionen Dollar teuer zu Buche./stw/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 187,7 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 148,78 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +46,39 %/+58,63 % bedeutet.





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