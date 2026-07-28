Neue Air Force One hält Boeing tief in der Verlustzone

Doch für den Hersteller zahlte sich aus, dass er deutlich mehr Passagier- und Frachtflugzeuge auslieferte. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Allerdings schlugen Entwicklung und Bau der neuen Air Force One für den US-Präsidenten mit weiteren 280 Millionen Dollar teuer zu Buche./stw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 187,7 auf Tradegate (28. Juli 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 148,78 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +46,39 %/+58,63 % bedeutet.