BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Pharmakonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Das Management fokussiere sich wieder verstärkt auf die 25 Ergebnisse klinischer Phase-III-Studien, die in den kommenden 18 Monaten erwartet würden, sowie auf sechs neuartige Wirkstoffe, für die im Jahr 2027 Phase-III-Daten vorliegen sollten, schrieb Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das risikoadjustierte, kumulierte Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, das auf den für 2026 erwarteten Studienergebnissen basiere, sei intakt./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 149,3EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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