RBC stuft Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 12,75 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzung für den bereinigten Vorsteuergewinn der spanischen Großbank im Jahr 2028 erhöht, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies reflektiere höhere Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 12,22EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 12,75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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