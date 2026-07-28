JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Hannover Rück angesichts der am 12. August anstehenden Quartalszahlen auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt". Das Anlageurteil wurde auf Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die schwachen Umsatztrends aus dem ersten Quartal dürften sich fortgesetzt haben und dies sei in den durchschnittlichen Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 256,4EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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