JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Hannover Rück angesichts der am 12. August anstehenden Quartalszahlen auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt". Das Anlageurteil wurde auf Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die schwachen Umsatztrends aus dem ersten Quartal dürften sich fortgesetzt haben und dies sei in den durchschnittlichen Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt, schrieb Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 256,4EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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