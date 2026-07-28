JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain bevorzugt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die anderen Branchenvertreter Swiss Re und Hannover Rück die Aktie der Münchener. Die Munich Re habe viele Möglichkeiten, ihr durchschnittliches jährliches Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie von mehr als 8 Prozent bis 2030 zu erreichen, schrieb er./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 523EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 590
Kursziel alt: 590
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 590
Kursziel alt: 590
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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