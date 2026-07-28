JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain bevorzugt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die anderen Branchenvertreter Swiss Re und Hannover Rück die Aktie der Münchener. Die Munich Re habe viele Möglichkeiten, ihr durchschnittliches jährliches Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie von mehr als 8 Prozent bis 2030 zu erreichen, schrieb er./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 523EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 590

Kursziel alt: 590

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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