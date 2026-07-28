JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Resultate des IT-Dienstleisters seien sehr stark ausgefallen und mündeten in erhöhte Jahresziele, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der guten Dynamik und der historisch gesehen weit unterdurchschnittlichen Bewertung zähle die Aktie weiterhin zu seinen Top-Favoriten unter den Nebenwerten./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,22 % und einem Kurs von 36,66EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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